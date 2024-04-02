Volkswagen представил обновленную вервию седана Lavida

Volkswagen представил обновление для своего культового седана Lavida, который с момента своего дебюта в 2008 году на китайском рынке завоевал невероятную популярность, разойдясь тиражом более 5 миллионов экземпляров. Этот автомобиль, созданный совместно с SAIC-Volkswagen, является ключевым игроком в сегменте и тесно связан с моделью Jetta по концепции и техническим характеристикам.

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Стоит отметить, что этот седан глобально не обновлялся практически с момента выхода на рынок.

В новом обличии Lavida отличается расширенной радиаторной решеткой, обновленной светодиодной оптикой и переделанным бампером с новыми воздухозаборниками, демонстрируя свежий взгляд на классический дизайн.

Специальное издание «Star Edition» украшено ячеистой решеткой радиатора, спортивным бампером, вдохновленным линейкой R-Line, и затемненной оптикой, добавляя автомобилю особой агрессивности и стиля.

Интерьер Lavida также претерпел изменения, включая новую панель приборов с цифровым дисплеем и отдельным сенсорным экраном, а также современное мультифункциональное рулевое колесо, повышающее уровень комфорта и контроля водителя над автомобилем.

Хотя подробности о силовом агрегате пока остаются в тени, существует предположение, что седан будет оснащаться знакомым 1,4-литровым турбированным бензиновым двигателем, выдающим 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, который будет работать в паре с семиступенчатой коробкой передач DSG.

Обновленный Volkswagen Lavida, безусловно, продолжит укреплять свои позиции как один из самых популярных седанов немецкой марки в Китае, сохраняя свою важность на рынке, где требования к автомобилям становятся всё выше.