Новые автомобили в России продолжают дешеветь

В условиях жёсткой конкуренции и для скорейшей распродажи своих автомобилей 2023 года выпуска сразу 10 автомобильных брендов снизили цены на свои машины на российском рынке в течение марта. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на собственное исследование цен на новые машины в России.

рвом месяце весны значительно снизилась стоимость выпускаемых в столице автомобилей «Москвич». Так, кроссоверы «Москвич 3» стали дешевле на 490 тысяч рублей, седаны под индексом 6 — на 630—712 тысяч рублей.

Доступнее стали и модели Evolute, которые собирают на заводе в Липецкой области. Новые цены затронули седаны i-Pro, электрокроссы i-Joy, i-Jet и i-Sky, а также гибридные i-Space. Базовые цены на технику не изменились, однако производитель начал давать прямую скидку, в зависимости от модели достигающую от 76 до 330 тысяч рублей.

Если говорить об отечественном АвтоВАЗе, то единственной моделью, которая стала доступнее, стала Lada Niva Travel KHL’24 — такие машины стали на 13 тысяч рублей дешевле. Все остальные автомобили стали дороже.

Достаточно активно снижают стоимость своих автомобилей китайские производители. Так, Changan увеличил дополнительную выгоду на 20—100 тысяч рублей на Eado Plus, Lamore, CS35 Plus и Uni-T.

Аналогичные условия предлагает и FAW на кроссовер Bestune T77. Итоговая скидка на «паркетник» на российском рынке достигает 350 тысяч рублей.

Сэкономить сразу 700 тысяч рублей могут россияне при покупке внедорожника Tank 500 2023 года выпуска в комплектации Adventure. А вот на младший Tank 300 никаких дополнительных выгод производитель не предоставляет.

Доступна дополнительная выгода и при покупке прошлогодних Geely Coolray и Emgrand. В зависимости от модели и комплектации, она достигает от 75 до 110 тысяч рублей.

Компания Chery не стала менять цены на свои автомобили, однако запустила новую финансовую программу, благодаря которой выросли скидки сразу на восемь машин. Так, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro и 7 Pro Max стали доступнее на 125—295 тысяч рублей, а Tiggo 4 Pro 18 Years Edition подешевел на 300 тысяч рублей.

Специальные условия на покупку своих автомобилей ввёл Jetour, увеличивший дополнительную выгоду на вседорожники Х70 Plus и Х90 Plus на 300 тысяч рублей.

С наступлением весны скорректировал цены на российском рынке BAIC, который предлагает покупателям дополнительную выгоду на «паркетник» X35 2024 года выпуска, достигающую 20 тысяч рублей.