Названы кроссоверы Haval, которые чаще всего покупают россияне
Продажи легковых автомобилей в России растут ежемесячно, но, при этом, лидерами продаж являются не западные бренды, как это было раньше.
Кроссоверы Haval довольно востребованы среди российских автолюбителей. Так, по итогам февраля текущего года, продажи автомобилей марки увеличились в 2,4 раза. В общей сложности было реализовано 11 974 транспортных средства Haval. Если взять показатели продаж за период с января по февраль, то они также показали динамику роста в 2,4 раза, общее число реализованных транспортных средств составило 21 594 единицы.
Haval оказался на второй строчке по числу проданных автомобилей среди всех марок, представленных на российском рынке. С начала текущего года бренд нарастил свое присутствие в России до 11,7%.
Самой востребованной моделью Haval стал кроссовер Jolion, который в марте получил ряд обновлений.
На втором месте, среди самых продаваемых автомобилей Haval, расположился кроссовер Haval M6, он разошелся тиражом 2 469 единиц. Третье место у Haval F7 – 1 831 автомобиль. Все модели показали рост числа продаж в соответствии с началом года.
Haval Jolion доступен на российском рынке по цене от 1 999 000 до 2 799 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 143 лошадиные силы, привод передний. Также доступна версия с 1,5-литровым мотором, мощностью 150 лошадиных сил, в этом случае предусмотрен полный привод. В обеих версиях доступна шестиступенчатая механическая трансмиссия или семиступенчатый «робот» на выбор. После рестайлинга Haval Jolion получил обновленный внешний вид, была видоизменена головная оптика и решетка радиатора. Салон кроссовера стал более комфортным.