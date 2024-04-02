Названы кроссоверы Haval, которые чаще всего покупают россияне

Продажи легковых автомобилей в России растут ежемесячно, но, при этом, лидерами продаж являются не западные бренды, как это было раньше.

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Кроссоверы Haval довольно востребованы среди российских автолюбителей. Так, по итогам февраля текущего года, продажи автомобилей марки увеличились в 2,4 раза. В общей сложности было реализовано 11 974 транспортных средства Haval. Если взять показатели продаж за период с января по февраль, то они также показали динамику роста в 2,4 раза, общее число реализованных транспортных средств составило 21 594 единицы.

Haval оказался на второй строчке по числу проданных автомобилей среди всех марок, представленных на российском рынке. С начала текущего года бренд нарастил свое присутствие в России до 11,7%.

Самой востребованной моделью Haval стал кроссовер Jolion, который в марте получил ряд обновлений.

На втором месте, среди самых продаваемых автомобилей Haval, расположился кроссовер Haval M6, он разошелся тиражом 2 469 единиц. Третье место у Haval F7 – 1 831 автомобиль. Все модели показали рост числа продаж в соответствии с началом года.

Haval Jolion доступен на российском рынке по цене от 1 999 000 до 2 799 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором, мощностью 143 лошадиные силы, привод передний. Также доступна версия с 1,5-литровым мотором, мощностью 150 лошадиных сил, в этом случае предусмотрен полный привод. В обеих версиях доступна шестиступенчатая механическая трансмиссия или семиступенчатый «робот» на выбор. После рестайлинга Haval Jolion получил обновленный внешний вид, была видоизменена головная оптика и решетка радиатора. Салон кроссовера стал более комфортным.