Продажи Lada в марте оказались рекордными за 11 лет

АвтоВАЗ опубликовал информацию о продажах автомобилей Lada по итогам прошлого месяца и первого квартала 2024 года.

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Мартовские продажи стали рекордными за последние 11 лет: 42 840 автомобилей. Бестселлером бренда по-прежнему является Lada Granta, тираж которой составил 20 412 авто.

За ней следует Lada Vesta - 11 703 авто. В компании отметили, что увеличение спроса на "Весту" по сравнению с февралём текущего года составило 71,6%, что обеспечило наивысший показатель месячного объёма реализации семейства модели с июня 2021 года.

Спрос на модель может увеличиться и в течение следующих месяцев благодаря возобновлению сборки универсалов Vesta SW и появлению версий с новым мотором 1.8 Evo и вариатором, стоимость на которые выше на 75 тысяч рублей по сравнению с машинами в аналогичных комплектациях с механической коробкой передач.

На третьем месте - семейство Lada Niva. Legend и Travel нашли 10 028 владельцев.

Всего за три месяца 2024 года в России продано 91 563 автомобилей Lada. Это на 42,5% выше итогов аналогичного периода 2023 года.

В этом году АвтоВАЗ планирует выпустить более 500 тысяч авто. В мае модельная линейка пополнится Lada Largus, в сентябре стартует мелкосерийная сборка Lada Aura.