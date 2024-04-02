В Узбекистане ввели ограничения на ввоз иномарок для перепродажи

По данным изданий «Автострада» и Gazeta.uz, с 1 апреля 2024 года заработали новые правила импорта автомобилей зарубежных марок: запрещается коммерческий импорт иномарок физическими и юридическими лицами, которые не являются официальными дилерами. Местные СМИ считают, что эти ограничения сведут на нет частный импорт иномарок и приведут к закрытию бизнеса небольших автосалонов.

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Ранее китайская компания BYD обратилась к правительству Узбекистана с просьбой ограничить неофициальный импорт своих электрокаров из-за рубежа. Gazeta.uz пишет, что соответсвующее распоряжение было издано 25 марта и вступило в силу 1 апреля. Согласно новым правилам, «автотранспортные средства не будут оформляться в таможенный режим IM-40 «выпуск в свободное обращение», если сертификат соответствия на них оформлен на других физических и юридических лиц».

Иными словами, ввоз иномарок не для личного использования, а для продажи, запрещается всем, кроме официальных дилеров. А значит, попасть в страну могут автомобили только тех марок, у которых в Узбекистане есть официальное представительство. Частникам же разрешен импорт машин исключительно для личных целей. Для этого им нужно их лично растаможить — это сможет сделать только тот человек, который указан владельцем в документах.

Это означает конец «серого» импорта автомобилей в Узбекистан. Выигрывает от этого упомянутый BYD, которому до недавнего времени приходилось конкурировать с более дешевыми машинами, ввезенными частниками для перепродажи.