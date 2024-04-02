Глава АвтоВАЗа сообщил, что китайские бренды ведут агрессивную ценовую политику

Китайские автомобильные бренды не заинтересованы в локализации производства своих автомобилей, а также ведут агрессивную ценовую политику. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

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«В первом квартале, по сравнению с 2023 годом, выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей. К сожалению, мы продолжаем наблюдать крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России, что загрузило бы дополнительными заказами и российскую компонентную отрасль», — сказал Соколов.

По его словам, у некоторых восточных автомобильных брендов, пришедших в Россию, наблюдается дефицит запчастей. Сервисам же сложно заказывать детали для ремонта и обслуживания машин.

До этого Соколов заявил, что отечественных автомобилей Lada хватит на всех российских чиновников. По его словам, производственный план на этот год более 500 тыс. автомобилей. При этом в мае будет запущен конвейер для производства в Ижевске, там будут выпускать Largus.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» впервые представит автомобиль Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 года.