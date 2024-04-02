Эксперт рассказал, как теперь выгодней покупать иномарку

За покупкой иностранного некитайского автомобиля теперь лучше всего самостоятельно ехать в Киргизию или Казахстан, считает автоэксперт Илья Ушаев.

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По его мнению, приобретать Лады и китайские машины лучше всего в автосалоне. А вот для тех, кто рассматривает приобретение иностранного автомобиля, более выгодным вариантом может быть самостоятельный пригон из Киргизии или Казахстана, так как доставка автомобиля до Подмосковья обойдется значительно дороже.

Эксперт пояснил, что за перегон автомобиля обычно берут 10% его стоимости. Следует отметить, что при покупке иномарки и у дилеров в России, и после пригона из другой страны гарантия на транспортное средство отсутствует.

С апреля в России вступили новые правила утильсбора для транспортных средств, ввозимых из стран ЕАЭС. В рамках нововведений будут учитываться и взиматься все недоплаченные налоги и сборы, связанные с занижением таможенной стоимости таких автомобилей. Специалисты прогнозируют, что это приведет к увеличению цены на такие автомобили почти на четверть.

Есть еще вариант – покупка автомобиля из недружественных стран с пробегом. На нашем рынке до сих пор можно найти вполне приемлемые варианты.