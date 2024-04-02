Названы главные автомобильные новинки России в марте

В марте текущего года на российском рынке было представлено 15 млн автомобильных новинок, которые уже доступны в дилерских центрах.

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Бренд Geely 1 марта официально представил семиместный кроссовер Okavango, который предлагается в двух версиях Flagship и Luxury. Отличия между ними заключаются только в оснащении салона. Okavango, это полноприводный кроссовер, который оснащается 2,0-литровым бензиновым мотором, мощностью 200 л.с., трансмиссия роботизированная в обеих комплектациях.

Еще одной новинкой, которая была представлена в марте, является Chery Tiggo 4 Pro, выпуск которого был приурочен в 18-летию бренда. Автомобиль практически не отличатся от своего предшественниками за исключением оснащения салона.

Кроме Okavango и Tiggo 4 Pro, автопроизводитель Chery вывел на российский рынок Tiggo 7 Pro Max, который оснащается полным приводом. Автомобиль комплектуется 1,6-литровым силовым агрегатом и «вариатором».

Суббренд Chery вывел в продажу кросссовер Jetour T2, это первый кроссовер в линейке марки, который оснащен инновационной системой полного привода.

BAIC начал продажи флагмана X75, выпуск которого налажен на калининградском автозаводе «Автотор». Также в первый весенний месяц на российский рынок был выведен в продажи Foton Tunland G7, который является представителем коммерческого сегмента.

Отечественный производитель АвтоВАЗ выпустил Lada Vesta с варитором и 122-сильным бензиновым мотором 1.8Evo, который был подвергнут доработке. Также в продаже появилась экстремальная версия Lada Niva Bronto, а седан Lada Granta не только обновился, но и получил приставку «’24».

«Автозавод Санкт-Петербург» официально объявил о старте продаж XCITE X-Cross 7. Также на рынке появилась и полностью электрическая модель Evolute i-Jet, которая также собирается в России.

Бренд Solaris вывел на рынок четыре модели, это Solaris KRX, Solaris KRS, Solaris HC, Solaris HS.