Эксперт считает, что автоподборщики зачастую продают выгодные для себя машины

Исследование среди россиян показало, что большинство жителей РФ не доверяют автоподборщикам. Такие результаты приводят эксперты агентства «Автостат», которые вместе с журналом «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, как граждане относятся к автоподбору.

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Исследование показало, что 82,4% респондентов никогда не обращались к автоподборщикам. Основная причина - недоверие (51,6%). Большинство россиян предпочитают самостоятельно заниматься поисками и покупкой авто. Также 30,8% опрошенных никогда не слышали о подобной услуге. Среди респондентов только 17,6% положительно относятся к автоподбору. Еще 10,4% уже обращались к таким специалистам, а 7,2% собираются сделать это в ближайшем будущем.

Автоэксперт Сергей Зиновьев считает, что недоверие к автоподборщикам вполне объяснимо.

«Часть автоподборщиков, наверное, толковые специалисты: разбираются в автомобилях и пользуются базами данных для проверок прозрачности их истории. Другая часть – нет. А отличить толковых от бестолковых не всегда возможно. Наличие красивого сайта с позитивными отзывами ничего не подтверждает. Часто автоподборщик и перекупщик – одно лицо. И заинтересовано убедить потенциального покупателя купить тот товар, который перекупщик хочет продать», - пояснил он.

Зиновьев добавил, что многие перекупщики стремятся сразу соединить продающего с покупающим, чтобы не оформлять авто на себя и при этом получить прибыль от сделки.

До этого на «АвтоВАЗе» резко высказались в отношении китайских автобрендов. По словам главы компании Максима Соколова, они не заинтересованы в локализации производства своих автомобилей, а также ведут агрессивную ценовую политику. Также он отметил, что у некоторых восточных автомобильных брендов, пришедших в Россию, наблюдается дефицит запчастей. Сервисам же сложно заказывать детали для ремонта и обслуживания машин.