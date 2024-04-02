Японский эксперт шокирован тем, как Xiaomi меняет автомобильную индустрию

Компания Apple недавно отказалась от идеи создания автомобиля, и это место занял другой производитель популярных смартфонов. Xiaomi представил автомобильную интегрированную экосистему, шокировав автопромышленность своей моделью SU7, заявил Санширо Фукао, главный научный сотрудник японского исследовательского института Иточу.

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Эксперт отметил, Xiaomi Motors намерена изменить правила игры в автомобильной промышленности благодаря своей ценовой политике. Он заявил, что Xiaomi может стать самой большой угрозой для конкурентов, выпускающих электромобили. На первой презентации электромобиля SU7 генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что компания собирается конкурировать с Porsche и Tesla и выпустит «автомобиль мечты для новой эры автомобильной промышленности».

SU7 продаётся по цене от 215 900 до 299 900 юаней (2,8−3,9 млн рублей). Автомобиль оснащён мощными чипами, лидаром, пятью экранами в салоне, экосистемой Mi, 800-вольтовой архитектурой. Благодаря быстрой зарядке, за 15 минут батарея пополняется энергией, которой хватит на 510 км. Разгон до «сотни» в топовой версии занимает 2,9 секунды. Максимальный запас хода — рекордные 810 км по циклу CLTC. Электромобиль практически по всем характеристикам превосходит своих конкурентов, но стоит при этом дешевле.

Интерес со стороны покупателей и угрозу конкурентам доказывает тот факт, что за первые полчаса продаж компания Xiaomi получила 50 тыс. предзаказов. К концу первого дня продаж заказы достигли отметки 88 898 единиц. Сроки поставок базовой версии составляют от 18 до 21 недели. Топовую версию придётся ждать ещё дольше — до полугода.

Успех техногиганта отметил председатель Great Wall Motors. Он заявил, что Xiaomi достигла выдающихся результатов всего за три года работы в автомобильной промышленности. На церемонии запуска продаж SU7 директора обеих компаний обменялись подарками: топ-менеджер Xiaomi получил недавно выпущенный внедорожник Tank 700 Hi4-T PHEV, а представитель GWM — свежий Xiaomi SU7.