АвтоВАЗ рассказал о заметном спросе на Lada Vesta с вариатором

Флагманская Lada Vesta NG в марте показала лучший результат продаж с момента выхода на рынок. В прошлом месяце своих владельцев нашли 11,7 тыс. таких автомобилей.

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Стоит отметить, что в марте у дилеров появилась Lada Vesta с новым силовым агрегатом - модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.) и автоматической трансмиссией. Как заявили "Российской газете" в пресс-службе АвтоВАЗа, делать какие-то выводы еще преждевременно, с учетом малого срока продаж, но спрос на новую модификацию достаточно заметен.

По словам руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максима Давиденко, Lada Vesta с вариатором и 1,8-литровым двигателем является конкурентом седанов под новым брендом Solaris, и ее выпуск определенно простимулирует продажи АвтоВАЗа. В целом по итогам года завод планирует реализовать 40-50 тыс. таких автомобилей, а их доля в будущем должна составить 50% общей реализации модели.

"Несмотря на то, что Lada Vesta с вариатором является одним из самых бюджетных седанов с "автоматом" на российском рынке (от 1,59 млн рублей) и заинтересовала таксопарки и каршеринговые компании, частные лица не торопятся приобретать обновленную версию автомобиля. Опасения вызывают двигатель и новая автоматическая трансмиссия Lada Vesta, хотя тестовые модели прошли свыше 150 тыс. км, несмотря на то что производитель озвучивал ресурс двигателя и вариатора 120 тыс. км. Тем не менее, появление модели Lada в сегменте бюджетных автомобилей с автоматической трансмиссией позволит расширить предложение и укрепить позиции бренда на рынке", - считает Максим Давиденко.

Как отмечает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, с учетом того, что новая Lada Vesta оснащена не просто автоматической КПП, а вариатором китайского производства, который позволяет поддерживать обороты двигателя в диапазоне максимального крутящего момента на регулярной основе, это позволило сохранить доступную цену для модели.

Она обеспечивает АвтоВАЗу конкурентное преимущество на рынке и позволит "Весте" с автоматической трансмиссией занять значительную долю в 15-20% в продажах марки. А вот если бы производитель начал использовать турбомоторы, это существенно увеличило бы стоимость авто.