BMW получит индийское ПО

BMW Group и Tata Technologies создадут совместное предприятие для разработки автомобильного программного обеспечения. Основное внимание будет уделено автоматизированному вождению, информационно-развлекательным системам и цифровым услугам. Кроме того, в бизнес-сфере акцент будет сделан на цифровизацию и автоматизацию разработки, производства и продаж.

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От этой сделки немецкий концерн получит технологии, в которых компания Tata Technologies обгоняет BMW. А индийские инженеры получат возможность работать с автомобилями премиум-класса и создавать для них искусственный интеллект. Доли в совместном предприятии распределятся поровну.

Для начала в новой компании будут работать 100 сотрудников из Индии, а в последующие годы количество вырастет до четырёхзначного числа. Подразделение будет базироваться в Индии, в городах Пуна, Бангалор и Ченнай.

У BMW уже есть собственный завод в южном индийском городе Ченнаи. Двигатели в страну поставляет другая индийская компания Force Motors, ещё одна — TVS Motor — помогает собирать мотоциклы немецкой марки.

Tata Technologies — это подразделение ведущего индийского автопроизводителя Tata Motors. IT-компания уже предоставляет инженерные и технологические услуги другим маркам, включая Honda, Ford и Airbus.

В последние годы Индия стала новым привлекательным направлением для развития технологий и производства автомобилей. Свои исследовательские центры в Индии уже открыли Stellantis и Renault-Nissan. А центр Mercedes-Benz в Индии считается крупнейшим за пределами Германии, в нём работают более 11 тыс. инженеров и программистов.