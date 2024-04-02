В Москве число угонов автомобилей снизилось почти в 20 раз из-за камер

Число угонов и автомобильных краж в Москве в 2023 году составило 676, что в 19 раз меньше, чем в 2012 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

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«С начала работы комплексов фотовидеофиксации количество угонов и автомобильных краж в столице сократилось в 19 раз: в 2012 году зафиксировано около 13 тыс. таких случаев, на конец 2023 года — всего 676», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что для того, чтобы избежать ошибочного назначения штрафов за непристегнутый ремень безопасности, автомобилисту следует поместить на ремень яркую накладку, носить светлую верхнюю одежду и не пропускать под воротником лямку ремня безопасности.

Кроме того, не следует торопиться оплачивать штраф за непристегнутый ремень, если он назначен ошибочно. Следует обжаловать такое постановление через «Госуслуги».