В экзамен ГИБДД для мотоциклистов вернут старое упражнение

В изменённых правилах проведения экзамена ГИБДД, которые вступили в силу с 1 апреля 2024 года говорится, что в практический тест на получение водительских прав категории А вернут старое упражнение, удалённое из перечня обязательных восемь лет назад. Предполагается, что оно придёт на смену парковке задним ходом.

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Стоит отметить, что «колейная доска» присутствовала на экзамене до 2016 года, однако позднее это упражнение упразднили. Заключается оно в том, что кандидат в водители должен проехать по заданной траектории, не наезжая колесом на контрольные линии и не касаясь ногами земли. При этом он должен остановиться перед стоп-линией и включить нейтральную передачу.

Одновременно сообщается, что сомнительного с практической точки зрения упражнения «Передвижение мототранспортного средства задним ходом без включения двигателя, установка на место стоянки» из практического теста исключена.

Помимо этого, ГИБДД начнёт требовать новые документы для получения водительских прав. С 1 апреля 2024 года на территории России изменятся правила проведения экзамена ГИБДД на получение водительского удостоверения. В частности, чтобы получить допуск к экзаменам, кандидатам необходимо предоставить СНИЛС, то есть страховое пенсионное свидетельство. Об этом говорится в постановлении правительства.

Тем временем сообщается, что россияне не справляются с практическим экзаменом ГИБДД на права. Выпускники автошкол перестали сдавать с первого раза практические тесты на получение водительских прав. По словам начальника управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания госуслуг Госавтоинспекции России Романа Мишурова, в прошлом году со всеми упражнениями безошибочно справились только 11% кандидатов в водители.