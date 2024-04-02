Geely Atlas II стал самой популярной моделью среди автомобилей, вышедших зимой 2023−2024 гг

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику спроса на новые модели автомобилей, появившиеся на российском рынке зимой 2023−2024 гг. Так, за первый квартал текущего года (с 1 января по 26 марта 2024 года) по спросу среди пользователей платформы лидировал автомобиль марки Geely Atlas нового поколения.

Всего за указанный период на отечественный рынок вышло 11 моделей от 8 китайских производителей. Среди них уже знакомые нашему потребителю Geely, Haval, Chery, EXEED, Kaiyi, Livan, а также совершенно новые для России бренды: SWM и Oting.

Средняя стоимость более половины вышедших новинок оказалась до 3 млн рублей – это модели марок Haval, Kaiyi, SWM и Livan. Самыми дорогостоящими стали автомобили брендов EXEED (6,7 млн руб.), Chery (4,5 млн руб.) и Oting (4,4 млн руб.). Модели марки Geely стоили около 3,5 млн рублей.

По данным экспертов Авито Авто, за рассматриваемый период пользователи платформы наиболее активно интересовались новыми моделями тех марок, что были представлены на российском рынке уже более 10 лет: Geely Atlas II (28,7%), Haval Jolion рестайлинг (27,2%) и Chery Tiggo 8 Pro Max рестайлинг (21,6%). А замкнули рейтинг по доле спроса на новые модели рамный внедорожник Oting Paladin (0,9%), среднеразмерный кроссовер SWM G01 (0,9%) и вместительный кроссовер C-класса SWM G05 Pro (0,4%) – марки, которые появились в стране в 2023−2024 гг.

Рейтинг новых моделей (зима 2023−2024 гг.) по спросу пользователей платформы Авито Авто за первый квартал 2024 года

Модель автомобиляДоля в спросе на новые модели из рейтингаДоля в спросе на все модели этой маркиСредняя цена* (руб.)Geely Atlas II (2023−2024)28,7%10,1%3 394 990Haval Jolion рестайлинг (2023−2024)27,2%9,1%2 631 060Chery Tiggo 8 Pro Max рестайлинг (2023−2024)21,6%7,3%4 451 000EXEED VX рестайлинг (2023−2024)9,6%12,8%6 700 000Geely Okavango рестайлинг (2023−2024)3,9%1,4%3 599 990Kaiyi X7 Kunlun3,4%11,7%2 997 900SWM G01F2,0%61,2%2 588 340Livan S6 PRO1,4%5,0%2 549 900Oting Paladin0,9%100%4 399 000SWM G010,9%26,7%2 453 470SWM G05 Pro0,4%12,2%2 744 660

Среди марок с относительно широким модельным рядом в России наибольшую долю в спросе внутри бренда получил EXEED VX рестайлинг – 12,8%. Geely Atlas II оказался на втором месте по показателю – 10,1%. Затем Haval Jolion рестайлинг и 9,1% в доле спроса на свой бренд, Chery Tiggo 8 Pro Max рестайлинг (7,3%) и Geely Okavango рестайлинг (1,4%).

Марка SWM представлена на российском рынке лишь тремя моделями, которые и разделили 100% спроса на бренд между собой: G01F (61,2%), G01 (26,7%) и G05 Pro (12,2%). А модель Paladin у марки Oting – это первый автомобиль бренда.