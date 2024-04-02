BYD King вытеснит собой Toyota Corolla с рынка Бразилии

В январе этого года представители издания Motor1 посетили презентацию компании BYD в Китае, где было официально объявлено о скором появлении BYD King — нового гибридного седана, который стремится стать лидером в своём классе и предложить конкуренцию таким моделям, как Toyota Corolla. Спустя некоторое время, автомобиль уже проходил испытания на дорогах Бразилии, скрываясь под плотным слоем маскировки, пишет SPEEDME.RU.

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Фотографии испытаний BYD King в Бразилии были обнародованы Жуаном Анаклето, основателем канала A Roda. Характерные черты, включая уникальное оформление задних фонарей, которые выделялись даже под камуфляжем, позволили узнать этот автомобиль.

Ранее в Бразилии представленный седан Qin Plus, который критиковался за устаревший дизайн, получил значительное обновление, превратившись в Destroyer 05 с современным оформлением и обновлёнными характеристиками. Первоначальное название было заменено на King для международного рынка из-за его необычности и отказа производителя от его использования.

BYD King, с размерами сопоставимыми с Toyota Corolla, обладает длиной 4,78 м, шириной 1,83 м, высотой 1,49 м и колесной базой 2,71 м. Отличие заключается в гибридной системе подзарядки. Он оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, обеспечивающими суммарную мощность в 197 л.с., и аккумулятором на 18,3 кВт/ч, который предлагает 120 км на электротяге и общий запас хода свыше 1200 км.

BYD King будет предлагаться в полной комплектации, включая адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы, цифровую панель приборов 8,8 дюйма, мультимедийную систему с 15,6-дюймовым тачскрином, автоматический климат-контроль, электронный стояночный тормоз, шесть подушек безопасности и многое другое.