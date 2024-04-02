Седан BMW 5 серии объявлен лучшим люксовым авто на планете

BMW 5-Series выиграл престижную награду «Глобальный люксовый автомобиль 2024», подчеркивая свое превосходство в категории элитных седанов на церемонии награждения, состоявшейся на Нью-Йоркском автошоу. Новейшая модель выделяется среди конкурентов за счет усовершенствованной динамики, последних достижений в области цифровизации и введения инновационной полностью электрической модификации BMW i5, представляя собой новый уровень в своем классе. Его изысканный интерьер дополняет общую привлекательность, внося вклад в непревзойденное ощущение роскоши, пишет SPEEDME.RU.

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Пройдя через жесткую конкуренцию с 13 другими автомобилями в люксовом сегменте, BMW 5-Series был высоко оценен жюри из около 100 автомобильных экспертов со всего мира за его интеграцию электрификации, высокий уровень комфорта во время длительных поездок и внедрение многочисленных цифровых инноваций. Этот седан не только демонстрирует будущее автомобилестроения в категории роскоши, но и подчеркивает стремление BMW к лидерству в области устойчивого развития и высоких технологий.

Получение такого высокого звания подтверждает мастерство BMW в создании выдающихся моделей, которые сочетают в себе инновации и роскошь, и отражает его амбиции в направлении создания экологически чистых и технологически продвинутых автомобилей.