Автоэксперт провел анализ и дал советы по выбору кроссовера за 1,2 млн рублей

Автоэксперт издания "За рулём" Сергей Зиновьев поделился советами по выбору кроссовера за 1-1,2 млн рублей на вторичном рынке.

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Специалист советует избегать предложений с автоматическими трансмиссиями - вариаторами и роботами. Чем плоха роботизированная трансмиссия и какие модели лучше точно не покупать, "РГ" рассказала ранее. У вариатора проблем может быть больше, чем у коллеги, поэтому рассматривать покупку авто с пробегом 120-180 тысяч км с такой КП нерационально, так как после покупки придётся сразу же заняться ремонтом. Поэтому лучше выбирать с классическим гидротрансформаторным автоматом, которому 200-250 тысяч км точно по плечу.

При этом и гидроавтомат гидроавтомату рознь. Например, рассказывает Зиновьев, много вопросов к таким трансмиссиям, как GM-Ford 6T30 и ее облегченному варианта 6T40, Renault DP2/DP8, что стоит на "Дастере" и его соплатформенниках Kaptur и Terrano.

Также можно сэкономить, пожертвовав системой полного привода. Эта опция слабо влияет на цену в случае с машинами возрастом старше 15 лет, но образцы помоложе с 4х4 в среднем будут дороже. В пользу отказа говорит несколько фактов: эксплуатация в городе, где полный привод вряд ли является необходимостью, и тип привода - управляемая электроникой муфта не даёт серьёзных преимуществ вне асфальта.