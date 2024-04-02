Столичные власти заявили, что водители уже могут менять шины с зимних на летние. «Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин.

Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Однако водители должны помнить, что замена шин — это весьма ответственная процедура. О том, как поменять шины и не переплатить при этом за ненужные операции, — в материале NEWS.ru.

Когда надо менять шины

Несмотря на рекомендации департамента транспорта Москвы, эксперты предупреждают: этот совет касается не каждого региона России. И если в Москве шины уже можно менять, то в Санкт-Петербурге или более северных городах пока торопиться не стоит. «Лучше перестраховаться. Если вы несколько дней поездите на зимних шинах по сухому асфальту — ничего страшного не случится. Гораздо хуже будет, если вы поменяете покрышки, а придут заморозки, и дороги покроются льдом», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин.

По словам эксперта, водители должны следить за прогнозом погоды. «И внимание должно быть не к дневной температуре. Днем может быть плюс 15 градусов и солнце. Но если синоптики говорят, что ночью возможны заморозки, то менять шины пока рано. Ведь лужи могут замерзнуть. И тогда на летних шинах шанс попасть в неприятную ситуацию резко вырастает», — добавил Вадим Гагарин.

Как не увеличить «средний чек» мастера

Приезжая на шиномонтаж для замены колес, нужно понимать, что далеко не все работы, которые предлагает выполнить мастер, являются обязательными. «Если вы хотите порадовать мастера и увеличить его „средний чек“, то можно соглашаться на все. Однако если хотите сэкономить — подумайте, прежде чем за что-то платить», — рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

5 допуслуг, которые навязывает шиномонтаж при замене резины

Услуга 1. Выпрямить диск

Самой распространенной дополнительной услугой, которую на некоторых шиномонтажах предлагают всем подряд, является «работа с диском». Якобы он кривой и его нужно восстановить.

Но попросите мастера показать вам проблемный диск — если на нем действительно есть вмятины, то тогда вы скажете ему спасибо за внимательность. Однако если диск выглядит ровным, а ранее вы ездили по дорогам и не замечали биение руля или какой-то тряски, то с большой вероятностью с диском все в порядке. И шиномонтаж просто хочет немного больше заработать на вас.

Услуга 2. Смазка для шин

В последнее время все чаще сотрудники шиномонтажек предлагают смазать диски некой волшебной мазью, которая позволит потом «легко снимать покрышку».

Как правило за такую услугу берут немного. Но прежде чем соглашаться на смазывание диска, задайте себе вопрос — а разве зимние покрышки, которые стояли на дисках ранее, как-то плохо снимались? Или из-за отсутствия смазки диск и шина потрескались? Если ответы отрицательные, то можно с чистой совестью отказаться от «смазывания диска».

Услуга 3. Чернение резины

Иногда на шиномонтаже предлагают сделать так называемое чернение резины: мастера наносят на покрышку специальный состав, благодаря которому подержанные шины приобретают глубокий черный цвет и выглядят «как новые». Кроме того, мастера обычно рассказывают, что чернение увеличивает ресурс шины и спасает от проколов.

Однако нужно помнить, что срок службы шины зависит не от ее цвета, а от остаточной глубины протектора. Для легковых моделей, кроссоверов и грузовиков массой до 3,5 тонны эта глубина должна быть не меньше 1,6 мм. «И 1,6 мм — это минимум. Если на колесах глубина 3 мм, то можно уже покупать новые шины», — пояснил автогонщик и автомобильный инструктор Артем Белояров. И чернение покрышек никак не увеличит остаточную глубину протектора.

Поэтому если внешний вид шин вас устраивает, то чернить их совершенно необязательно. К тому же эту процедуру можно выполнить самостоятельно. Сейчас в магазинах и на маркетплейсах продается много средств, которые так и называются — «чернители для шин».

Услуга 4. Пакеты для шин

На некоторых шиномонтажах пакеты для шин предлагают бесплатно. Однако иногда за них просят доплату, причем весьма приличную — по 200–300 руб. за каждый пакет.

Конечно, можно обойтись совсем без пакетов и просто положить зимние шины в багажник. А можно заранее купить пакеты — на маркетплейсах комплект из четырех штук можно найти дешевле 100 рублей. Кроме того, продаются и более надежные тканевые чехлы для колес, которыми вы будете пользоваться много лет.

Услуга 5. Азот в колеса

Некоторые шиномонтажи предлагают закачать в шины азот. Уверяется, что благодаря этому покрышка будет реже прокалываться, а сам автомобиль станет даже чуточку быстрее. В качестве доказательства волшебных свойств азота обычно говорится, что его используют в автоспорте.

Азотом действительно иногда надувают шины на спортивных машинах. Однако в гражданских автомобилях применение азота в шинах не имеет никакого смысла. К тому же всегда нужно помнить — воздух, которым мы дышим, на 78% состоит именно из азота.

Сколько стоит хранение

Многие шиномонтажи предлагают услугу по хранению шин. И если вы ей пользуетесь, то заранее позвоните в несколько сервисов и выясните, сколько же стоит эта услуга. Ведь одни мастерские берут за один сезон хранения по 5–7 тыс. руб. за сезон, а другие согласны это сделать за 2–3 тыс. руб.