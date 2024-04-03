Самой популярной иномаркой с пробегом в России стал 16-летний Ford Focus

Маркетинговое агентство НАПИ опубликовало топ-10 отечественных и иностранных автомобилей с пробегом, которые пользовались наибольшим спросом у покупателей за два месяца 2024 года.

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Рейтинг иномарок возглавил Ford Focus 2008 года выпуска - за январь-февраль на российском авторынке было продано 1,8 тысячи этих машин. На втором месте Ford Focus 2012 года, далее идут Hyundai Solaris 2015 года, Ford Focus 2007 года, три версии Kia Rio - 2017, 2019 и 2018 годов. Завершают десятку Hyundai Solaris 2013, 2011 и 2014 года.

Среди отечественных подержанных автомобилей наибольшим спросом пользовалась Lada Priora 2008 года выпуска (4 тысячи авто), чуть отстала от нее Lada Priora 2011 года. На третьем месте Lada Samara 2007 года, эта же модель 2008 года идет следом. Далее места распределились так: Lada Priora 2010 года, Lada Samara 2005 и 2006 года, Lada Priora 2012 года, Lada Samara 2011 года и Lada Granta 2013 года.

Как отмечают в НАПИ, среди топ-10 лидирующих российских автомобилей самому молодому - 11 лет, самому возрастному - 19 лет. Среди десятки лидирующих иностранных автомобилей, самому молодому - 5 лет, самому возрастному - 17 лет. На рынке подержанных машин за два месяца текущего года иномарки заняли 73%.

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