Некачественный ремонт: что делать и как вернуть деньги?

Нередко случается так, что вы наняли бригаду для ремонта квартиры или дома, но в результате понимаете, что работа сделана некачественно. О том, как добиться, чтобы все недостатки были устранены, читайте в нашем материале.

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Все документируйте!

Конечно, больше шансов на хороший результат, если вы все делаете официально. В идеале нужно заключить с ремонтной бригадой договор. В нем должны быть указаны паспортные данные и адреса заказчика и подрядчиков, то, какие конкретно работы будут выполняться, этапы и сроки выполнения работ, гонорары и гарантийные сроки. Тогда, если что-то пойдет не так, вы официально сможете добиться устранения недостатков.

«Для защиты нарушенных прав в судебных инстанциях лучшим доказательством является договор, акт приемки выполненных работ и документ об оплате, – говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Олег Матюнин. – В противном случае устные показания одной стороны начнут конфликтовать с устными показаниями другой стороны».

Главное правило – все отношения подкреплять документами.

«Бывает, что граждане, нанимая частников без оформления договора, знают только их имена, или знакомятся только с одним членом бригады, не интересуясь именами всех остальных. В таком случае, обращаясь в суд, придется попотеть», – отмечает адвокат. Вот что нужно сделать:

Собрать и заверить нотариально всю переписку со строителями. Взять из банка выписки, если оплата производилась безналичным путем. Найти свидетелей, подготовить видео- и фотоматериалы. Пригласить эксперта в сфере строительства для определения дефектов и подготовки заключения. Пригласить специалиста для расчета стоимости необходимых работ и расходных материалов.

Алгоритм спасения

Совсем сложно будет, если доказательств нет никаких, потому что все ваше общение с бригадой происходило устно, и переписку вы не вели. А деньги передавали наличными из рук в руки. Но одних только устных заявлений для суда недостаточно. Вывод: всегда оформляйте отношения с мастерами официально, сохраняйте переписку, делайте фотоснимки этапов работы, особенно когда ремонт «вылетает в копеечку».

Что же делать, если договора с бригадой не было? Оказывается, и тут не все потеряно.

Учредитель юридической компании Анастасия Шаронова составила по нашей просьбе план действий для того, кто решил добиться от ремонтной бригады устранения недочетов.

Собрать все возможные доказательства, такие как фотографии, видео или свидетельские показания, чеки. Обратиться к юристу, специализирующемуся на недвижимости и договорных отношениях. Написать письменную претензию ремонтной бригаде или частному мастеру. Предложить встречу для обсуждения проблемы. В случае неудачных переговоров обратиться к медиатору или арбитру. Подать иск в суд, если предыдущие способы не помогли.

«Как пример, могу привести историю своего клиента, столкнувшегося с такой ситуацией, – говорит юрист. – Анна наняла мастера для ремонта ванной комнаты, работа была выполнена некачественно и с нарушением сроков. Анна собрала доказательства и написала претензию. В результате переговоров мастер согласился переделать работу бесплатно, и проблема была решена».

Как избежать встречи с мошенниками?

Однако не все споры с ремонтными бригадами завершаются благополучно. По словам руководителя ремонтно-строительной компании Вероники Вершининой, сейчас в больших новостройках часто орудуют бригады-мошенники.

«Двум-трем клиентам они делают услуги качественно, далее просят этих клиентов рекомендовать их соседям в общедомовых чатах, обещая скидки. А по сути, они делают этим двум-трем клиентам услуги себе в убыток, чтобы привлечь остальных жильцов хорошими ценами и рекомендациями. После этого они набирают кучу заказов с частичной предоплатой и – просто исчезают», – рассказывает эксперт. «Я всегда советую обращаться в те фирмы, которые зарекомендовали себя годами, – говорит эксперт. – Да, цена данных строителей будет значительно выше цены в «интернете». Это потому, что, когда вы обращаетесь к проверенным специалистам, вам называют реальную стоимость ремонта. А мошенники будут мило улыбаться и давать цену в разы дешевле – ту, которую вы хотите слышать. Потому что ремонт они делать не собираются. Так вы рискуете своим строительным материалом (который стоит сейчас очень дорого), качеством работы (хороший специалист не может получать копейки, у него всегда есть работа). А также своим временем, дополнительными издержками и нервами», – отмечает Вершинина.

Поэтому будьте бдительны и наводите справки о той ремонтной бригаде или компании, которой вы доверяете свой ремонт.