Под налог на роскошь попадет еще больше люксовых авто

Министерство промышленности и торговли расширило список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, добавив в него ряд моделей. К примеру, в раздел от 10 миллионов рублей вошла Audi A8 L 45 TDI V6 183 kW tiptronic quattro, а от 15 миллионов рублей — Audi Q8 3.0 TDI (231 hp) quattro tiptronic 2024 MY. Перечень автомобилей, по которым в 2024 году нужно платить транспортный налог с учетом повышающего коэффициента, размещен на сайте ведомства. «Парламентская газета» выясняла, кого коснется нововведение.

10 миллионов — не предел

В 2017 году в России были внесены поправки в Налоговый кодекс, вводящие налог на роскошь в виде повышающих коэффициентов на транспортный налог. Все дорогие автомобили были разделены на четыре класса премиальных сегментов (в настоящее время только два), а также на возрасты машин. С тех пор Минпромторг ежегодно обновляет список люксовых экипажей.

Если легковой автомобиль отсутствует в данном перечне либо количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, не соответствует установленному в Налоговом кодексе, повышающий коэффициент не применяется.

В опубликованном на сайте ведомства 30 марта перечне автомобилей от 10 до 15 миллионов рублей, с момента производства которых прошло не более 10 лет, вошло 295 моделей (в 2023 году было 275). К примеру, добавили Audi A8 L 45 TDI V6 183 kW Tiptronic quattro, Chevrolet Tahoe RST и Genesis G90 Elite.

Раздел с автомобилями от 15 миллионов, с года выпуска которых прошло не более 20 лет, пополнился Audi Q8 3.0 TDI (231 hp) quattro Tiptronic 2024 MY, AURUS Komendant, Cadillac Escalade Premium Luxury и другими роскошными авто. Всего список включает 222 модели (в 2023 году — 174).

Повышенный налог

Напомним, что ранее для легковых авто средней стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от года выпуска применялись коэффициенты 1,1 и 2. С 2022 года их отменили. В настоящее время владельцы машин этой категории уплачивают транспортный налог в обычном порядке.

На сайте Федеральной налоговой службы сообщается, что в отношении легковых автомобилей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, если с года их выпуска прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет, применяется повышающий коэффициент 3.

«О размещении Перечня в двадцатидневный срок информируйте соответствующих налогоплательщиков-организаций, на которых, согласно пункта 2.1, возложена обязанность по исчислению сумм авансовых платежей по транспортному налогу с учетом повышающего коэффициента», — говорится в сообщении ФНС.

В 2023 году налогоплательщикам-организациям перечень дорогих автомобилей, в отношении которых рассчитываются авансовые платежи, следовало учитывать в таком порядке: за 1-й квартал 2023 года — не позднее 28 апреля 2023 года, за 2-й квартал — 28 июля 2023 года, за 3-й квартал — 30 октября 2023 года, а транспортный налог за 2023 год не позднее 28 февраля 2024 года.

Физлицам — владельцам дорогих легковых автомобилей из перечня Минпромторга транспортный налог с повышающим коэффициентом будет исчислен налоговыми органами в 2025 году.