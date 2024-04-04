Автомеханик перечислил 5 беспроблемных автомобилей за 700 000 рублей

Найти на вторичном рынке достойный автомобиль за 700 000 рублей, который не будет ломаться, сейчас достаточно сложно. Механик с 15-летним стажем рассказал порталу naavtotrasse.ru, какие машину стоит выбирать в указанном бюджете, чтобы их не ремонтировать.

Так, лучшим вариантом в бюджете 700 000 рубле стал Ford Focus третьего поколения. Эксперт рекомендовал выбирать машину 2008-2011 годов выпуска с двухлитровым двигателем на автомате или с механикой. Японская модель Mazda 3 также считается надежной моделью за 700 00 рублей. Это будет автомобиль 2008-2011 года выпуска.

Можно выбрать модель как первого, так и второго поколения. На рынке очень много потрепанных жизнью автомобилей, но хорошую Mazda 3 в этом бюджете все-таки найти можно. Третье место в рейтинге самых надежных автомобилей за 700 000 рублей досталось седану Chevrolet Cobalt. Это интересный и очень надежный автомобиль. У машины неплохое оснащение, крепкая ходовая часть и живучий двигатель. Механик рекомендовал брать автомобиль 2011-2013 года выпуска с 1,5-литровым мотором на механике или с автоматом. Замкнули ТОП-5 лучших автомобилей на вторичном рынке за 700 000 рублей модели Hyundai Solaris 2011-2012 годов выпуска и Renault Sandero 2012-2014 годов выпуска.