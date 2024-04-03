Каким был «Гелик» до того, как стал символом статуса и власти

«Гелендваген» начинал свою жизнь в качестве военного автомобиля, как и большинство культовых внедорожников: Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Suzuki Jimny и Toyota Land Cruiser. Шах Ирана попросил Mercedes-Benz разработать многоцелевой военный автомобиль для своей армии, однако заказчик потерял свою работу ещё до того, как Mercedes успел выпустить первые экземпляры. Однако первое поколение G-Klasse не стало пустой тратой времени.

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Первые версии G-Klasse AMG

Mercedes-Benz выпустил первое поколение легендарного внедорожника в сентябре 1979 года. На выбор предлагались двух-, трёх- и пятидверные конфигурации. В том числе первый AMG-вариант появился в том же году.

К моменту появления G-класса AMG была самостоятельной компанией, которая занималась усовершенствованием гоночными автомобилями Mercedes. Первый G-Class AMG оснащался рядной шестёркой с естественным впрыском топлива. Компания AMG не слишком сильно изменила версию GE 280, который, как ни странно, был вторым по мощности двигателем в линейке. Тюнинг-бюро лишь увеличило мощность 2,8-литрового шестицилиндрового двигателя со 156 до 180 л.с. Крутящий момент остался прежним — 226 Нм. Неудивительно, что эта версия быстро забылась общественностью.

Существует ещё одна ранняя версия G-Class AMG. Первый заказчик, шах Ирана, хотел получить роскошную и мощную модель для себя, непременно с уникальным дизайном, чтобы её можно было отличить от менее мощных военных автомобилей. Он назывался 280 GE 5.6 Sport. На внедорожник прикрепили золотую решётку радиатора и фары от SE, предшественника S-Class. Под капотом был установлен самый большой V8, доступный на серийных автомобилях, — 5,5-литровый NA V8 мощностью 240 л.с. и 455 Нм.

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Первые официальные G-Klasse AMG

После того как компания AMG вошла в состав Mercedes, первый «нормальный» G-Class с двигателем V8 появился только в 1993 году, хотя она даже не получила шильдиков AMG. Эта версия считается «официальной», а про первые попытки не вспоминает даже сам производитель. Так, в 2023 году G-Class AMG отметил 30-летие, а не 44-летие.

Шасси и кузов внедорожника были построены компанией Magna Steyr в Австрии, а затем отправлены в Аффальтербах в Германии, где AMG установила под капот 5,0-литровый M117 V8. Одновременно была выпущена ограниченная серия GE 6.0 AMG. Как следует из названия, стандартный 5,0 V8 был расточен до 6,0 литра. Более мощный двигатель выдавал 326 л.с. и 525 Нм крутящего момента, но это мало что изменило в характеристиках. Всего было выпущено 14 экземпляров.

Версия G36 AMG была представлена как более доступная модель, оснащённая той же рядной шестёркой, что и модели C-Class и E-Class AMG первого поколения. После этого AMG выпустила ограниченную серию G43 AMG, которая представляла собой стандартный G320, но с 4,3-литровым V8 и увеличенным пространством для ног. Все 10 экземпляров предназначались для японского рынка.

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Легендарные G55

С 2002 по 2012 год Mercedes-Benz выпускал G 55 AMG и G 55 AMG Kompressor. В начале 2000-х гг. на G 55 AMG устанавливался тот же 5,4-литровый V8 с естественным всасыванием, что и на ML 55 AMG. Агрегат выдавал 349 л.с. и 524 Нм крутящего момента. Он разгонялся до ста примерно за 7 секунд, и это было удивительным подвигом для автомобиля в стиле кирпича. Но этого было недостаточно, поэтому AMG установила на двигатель нагнетатель.

G 55 AMG Kompressor с 5,4-литровым V8 с наддувом развивал 469 л.с. и 700 Нм крутящего момента, то есть точно такую же мощность, как и современный Mercedes-AMG GT 55 Coupe. Эти автомобили разделяют 20 лет, и это доказывает, насколько безумной была компания AMG в те времена.

Однако G 55 AMG Kompressor по-прежнему не мог быстро разгоняться, время не опускалось ниже 5 секунд, а скорость была ограничена электроникой на отметке 209 км/ч. Несмотря на это, модель была настолько успешной, что Mercedes продолжал выпускать её в течение шести лет, прежде чем заменил двигатель. Вот тогда всё и пошло наперекосяк.

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Провальный G 63 AMG и мощный G 65 AMG

В 2012 году AMG избавилась от V8 с наддувом и заменила его новым 5,5-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Мощность возросла до 544 л.с. и 760 Нм. Автомобиль получил несколько косметических обновлений, высокоэффективные тормоза AMG и изменённую подвеску с высококлассными амортизаторами. В 2016 году его название было изменено на Mercedes-AMG G 63.

Это была странная смесь старого стиля и новых технологий. Быстро ездить на нём можно было только по прямой. На поворотах крен был настолько велик, что приходилось следить за тем, чтобы не поцарапать локти. Не говоря уже об устаревшей системе контроля устойчивости, которая полностью отключала питание при повороте руль более чем на 35 градусов. Однако внедорожник по-прежнему пользовался спросом и привлекал внимание.

В 2013 году появился шестиколёсная версия G 63 AMG. Он оснащался 5,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 536 л.с., но из-за большого веса ему требовалось более восьми секунд, чтобы разогнаться до ста. Максимальная скорость была ограничена на 159 км/ч, так что даже базовый GLB 250 был быстрее. Тем не менее автомобиль был создан для того, чтобы привлекать к себе внимание, и у него это получалось.

Производитель решил, что G 63 не хватает мощности, поэтому появился G 65 AMG с 6,0-литровым V12, двумя турбинами и мощностью 621 л.с. при 5 500 об/мин и чудовищными 1000 Нм при 2 300 об/мин. G 65 AMG продавался на протяжении шести лет.

© Mercedes-Benz

Трансформация G 63

Для 2019 модельного года Mercedes сделал для G 63 самую значительную переделку за всю историю. Он представил 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 577 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Благодаря этому, внедорожник был способен разогнаться до «сотни» за 4,4 секунды. Современное рулевое управление и полностью независимая подвеска полностью изменили автомобиль, превратив его в эпический гранд-туризмо в форме квадратной коробки.

Версия G 63 2025 модельного года будет оснащаться 48-вольтовой гибридной технологией, которая добавит ещё 20 л.с. и 200 Нм на низких оборотах. Таким образом, общая мощность увеличится 1050 Нм, а время разгона до ста сократится до 4,3 секунды. Гибридная версия станет быстрее и эффективнее, при этом сохранив свой узнаваемый внешний вид.