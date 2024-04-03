Иностранные грузовики не выпустят из России

В министерстве транспорта России предложили ужесточить наказание для перевозчиков, которые не платят за проезд по дорогам страны в систему «Платон». Действующие штрафы хотят поднять в четыре раза, а машины с иностранными номерами хотят не выпускать за пределы страны до оплаты проезда в полном объёме.

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Сегодня тариф на проезд для грузовиков массой более 12 тонн составляет 3,05 рублей за 1 км пути, платить перевозчики обязаны на всех федеральных трассах. Действие требований распространяется как на российские, так и на иностранные грузовики, а штраф за это нарушение составляет 5 000 рублей, а применяется он в случаях, когда водитель не использует специальное устройство для оплаты или не подключается к системе. В итоге для многих владельцев большегрузов оказывается выгоднее оплатить постановление, а не проезд.

Чтобы избежать этой ситуации, в Минтрансе выступили с инициативой увеличения штрафов сразу в четыре раза, до 20 000 рублей. Иностранцев же предложено блокировать на границе и не выпускать до полного погашения долга. Речь здесь идёт не только об оплате проезда в системе «Платон», но также о платных дорогах и штрафах за нарушения ПДД.

Стоит отметить, что это не первая попытка усилить ответственность для грузовых автомобилей. Аналогичный законопроект Минтранс вносил на рассмотрение Госдумы в 2017 году, однако тогда он получил отрицательное заключение Минэкономразвития, в котором говорится, что сумма несоразмерна опасности нарушения.

За всё время работы «Платона» перевозчики заплатили в Федеральный дорожный фонд более 200 млрд рублей. На вырученные средства было отремонтировано около 3 300 км дорог и 130 мостов. Однако в Ространснадзоре отмечают рост количества неплательщиков: за три года их количество выросло на 50%, причём большая часть нарушителей оплачивает штрафы со скидкой. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 1,7 млн грузовых автомобилей.