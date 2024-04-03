Chevrolet показал рестайлинговый пикап S10

Официальная премьера посвежевшего среднеразмерного грузовика пройдёт через несколько дней, 5 апреля. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новинку.

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История Chevrolet S10 началась ещё в 1981 году, с тех пор модель успела несколько раз сменить генерацию. Актуальный вариант появился в 2012-м: под ним на бразильском рынке начали продавать предназначенный для американского рынка Chevrolet Colorado. В 2017-м грузовик пережил серьёзный рестайлинг, позже модель получила ещё несколько менее значительных «подтяжек лица». Теперь в компании показали ещё раз обновлённый Chevrolet S10.

Официальная премьера новинки пройдёт в конце текущей недели, 5 апреля. В этот же день дилеры бренда в Бразилии начнут собирать предзаказы. Пока что компания опубликовала пару снимков экстерьера и одну фотографию интерьера посвежевшего Chevrolet S10, а также видеоролик, демонстрирующий внешность и салон пикапа.

Судя по изображениям и видео, обновление S10 прошло по образу североамериканского Colorado (третье поколение дебютировало в 2022-м, в продаже появилось в начале прошлого года). Рестайлинговый грузовик обзавёлся выштамповками на капоте, горизонтально вытянутой головной оптикой более узкой формы и с другим рисунком.

Кроме того, у автомобиля теперь иначе оформлены противотуманки, с передней части исчезла надпись с названием марки, а двухэтажная радиаторная решётка поменяла форму и узор: теперь он выполнен в виде горизонтальных изогнутых линий с хромированными элементами. Фирменный знак в виде классического «галстука-бабочки» расположен в центре, на перемычке между верхней и нижней частями решётки.

Нижняя часть заднего бампера осталась без изменений, а вот оформление борта изменили: как раз здесь больше нет логотипа Chevrolet, зато имеется крупная надпись с названием бренда. Помимо этого, иначе оформлены вертикальные задние фонари. В профиль пикап не изменился, на крыше остались рейлинги чёрного цвета.

В ходе обновления Chevrolet S10 получил новый интерьер. Модель снабдили другим рулевым колесом, иной передней панелью с большим табло, которое объединяет виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедийной системы. По предварительным данным, диагональ первого дисплея составляет 8 дюймов, второго – 11 дюймов. Иначе оформлены дефлекторы, а также панель физических кнопок и «крутилок», расположенных под мультимедиа.

Официальной информации о технике рестайлингового пикапа Chevrolet S10 пока практически нет. В компании отметили лишь, что «одним из больших сюрпризов станет новое поколение турбодизельного двигателя». Ожидается, что модель оснастят модернизированной версией турбодизеля объёмом 2,8 литра, отдача которого на сегодняшний день составляет 200 л.с. Также, по неподтверждённым данным, мотору в пару предложат восьмиступенчатый автомат, который займёт место 6АКП.

Цены посвежевшего Chevrolet S10 станут известны позже. Актуальный вариант в Бразилии можно купить за 247 860 – 302 990 реалов (эквивалентно примерно 4,52 – 5,53 млн рублей по текущему курсу).