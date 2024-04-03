Названы автомобили, которые быстрее всего теряют в стоимости за год владения

Согласно исследованию iSeeCars, всего за год владения, флагманский Mercedes EQS за год владения теряет в стоимости почти половину - 48,7% или 65 143 доллара. Для сравнения столько стоит новый E-Class с доставкой до дилера в США.

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Далее в процентном отношении худшим оказался Nissan Leaf: - 45,7% или почти 15,8 тысячи долларов. Третье место антирейтинга занимает Jaguar F-Pace с результатом - 35,4% (28 555 долларов). Чуть меньше падает стоимость у Alfa Romeo Julia: - 33,4% (16 297 долларов).

Следующие три места списка заняли электрические модели: Kia EV6 (- 33,3%, 18 081 доллар), Hyundai Ioniq 5 (- 32,9%, 16 805 долларов), Volkswagen ID.4 (- 32,9%, 15 609 долларов).

Замыкает рейтинг iSeeCars троица машин с ДВС: Alfa Romeo Stelvio (- 32,3%, 17 495 долларов), Nissan Murano (- 32%, 13 842 доллара), Mercedes S-Class (- 31,5%, 45 781 доллар).

Лицо бренда Mercedes спас бессмертный G-Class, который попал в другой список: наиболее ликвидных автомобилей спустя год владения. Внедорожник дешевеет всего на 2,3% или на 4587 долларов. Это третье место. Лидером стал Range Rover, который не только не дешевеет, но и прибавляет в цене 2,8% (чуть более 4 тысяч долларов), на втором месте оказался Kia Rio, цена на который стабильна: - 0,1% (21 доллар).

Ранее "РГ" рассказывала о самых ликвидных автомобилях на российском рынке.