Автоэксперт рассказал, почему весной обязательно нужно мыть машины

После зимы автомобиль необходимо помыть, так как осевшая на нем грязь может повредить кузов. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

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«Совершенно очевидно, что машину мыть надо. Может быть, не каждый день, но раз в несколько дней. Особенно после зимы, когда на ней образуется опасный налет. Он состоит из разных агрессивных веществ, которыми обрабатывали городские дороги от льда и снега. Конечно, все это надо смывать, и не только с кузова, но и со дна машины, чтобы реагенты не «проели» автомобиль», – сказал Ян Хайцеэр.

Кроме того, мыть машину надо для того, чтобы грязь не мешала обзору. Речь идет не только о лобовом стекле, но и о боковом, и о заднем. Чем лучше обзор, тем безопаснее, пояснил автоэсперт.

Также, если не мыть автомобиль, его чаще будут останавливать сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов водителя.

До этого руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский заявил, что при выборе летней резины следует обратить внимание сразу на несколько ее параметров. В первую очередь нужно учитывать размер покрышек - лучше всего подойдет тот, что указан в руководстве по эксплуатации, заявил автоэксперт. Также следует обратить внимание на протектор шины: для езды по городу оптимален симметричный ненаправленный. Иванский, в частности, посоветовал смотреть на максимальную скорость, которую можно развивать на предложенной резине.