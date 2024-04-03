Цены на "Москвич 3" 2024 года практически не изменились относительно 2023 года

Московский автозавод опубликовал стоимость кроссовера "Москвич 3" 2024 года выпуска. Они оказались немногим выше тех, которые были со скидкой - на авто, произведённые в прошлом году.

Весной началась оттепель: многие дилеры анонсировали щедрые скидки. Эксперты объясняли это затоваренностью складов автомобилями 2023 года выпуска и, соответственно, желанием дилеров поскорее от них избавиться, чтобы начать продажи прибывающих "свежих" машин. Однако "РГ" писала, что "Москвич" может сохранить "демпинговый" прайс и после окончания "оттепели", прекращение которой было условно назначено на конец марта-начало апреля.

Для сравнения, до поры скидок цены на "Москвич 3" стартовали от 2,2 млн рублей. Автомобиль 2021 года выпуска, наверное, можно купить у некоторых дилеров за 1 590 000 - 1 766 000 рублей - такова официальная рекомендованная розничная цена.

Диапазон цен на кроссовер 2024 года выпуска, согласно обновлённому прайс-листу (есть в распоряжении "РГ") следующий: 1 655 000 рублей за начальную версию "Комфорт" со 136-сильным турбомотором и МКПП, 1 725 000 рублей стоит модель с вариатором. Цены на "Комфорт Плюс" с аналогичными силовыми агрегатами - 1 665 000 и 1 735 000 рублей. Топовая комплектация "Комфорт" (только вариатор) оценена в 1 865 000 рублей.

Будет ли распространяться политика репозиционирования на седан "Москвич 6", пока не сообщается. Цены на модель 2023 года производства составляют 2 136 000 - 2 626 000 рублей.