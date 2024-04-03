Эксперт рассказал, какие кроссоверы лучше покупать с передним приводом

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете" о том, какие кроссоверы лучше покупать с передним приводом и почему.

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"Если эксплуатация автомобиля планируется не в экстремальных дорожных условиях (например, трассах с глубокими сугробами, грязевыми потоками в летнее время и пр.), то переднего привода будет более чем достаточно. Такие кроссоверы позволят автовладельцу проехать даже по заснеженной дороге и преодолеть незначительные сугробы за счет повышенного клиренса. Кроме того, из плюсов стоит назвать меньший расход топлива и более бюджетное обслуживание, если сравнивать с полноприводными моделями. Так, например, если говорить о бренде Chery, то покупатель может остановить свой выбор на Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro. Это комфортные, надежные модели, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой, отличной амортизацией, устойчивостью в поворотах. Среди моделей Jetour можно рассмотреть кроссоверы Dashing, X70 и X90. Бренд отличается проверенными моторами, ярким стильным дизайном, максимальной комплектацией за разумные деньги. Вариации модельного ряда помогут подобрать а/м как для личного пользования, так и для всей семьи. В линейке бренда Geely отмечу, например, Coolray - он является бестселлером модельного ряда Geely. Также стоит назвать новый Atlas. Автомобиль представляет собой выгодное сочетание стоимости, опционала и качества. Подходящие кроссоверы покупатель сможет найти и в модельном ряду марки Changan. В частности, CS55 Plus является одним из динамичных авто в своем классе, с европейской управляемостью и свежим дизайном. Отмечу также Changan Uni-T - данный кроссовер обладает узнаваемым и дизайном в совокупности с широким набором опций и отличной управляемостью. В линейке бренда "Москвич" можно отметить "Москвич 3". Благодаря длинной колесной базе автомобиль отличается просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. "Москвич 3" имеет прочную силовую структуру кузова: доля высокопрочных сталей достигает 70%. Водителю и пассажирам доступны современные технологии и мультимедийные решения. Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25" и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay/Android Auto", - отметил специалист.

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