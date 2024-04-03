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"Китайский Мерседес" Hongqi H9 получил порцию обновлений

Концерн FAW, владеющий брендом Hongqi, опубликовал фото экстерьера обновлённой версии флагманского седана H9. Модель официально поставляется на российский рынок.

"Китайский Мерседес" Hongqi H9 получил пакет обновлений
© Российская Газета

Hongqi H9 в ходе рестайлинга обзавёлся головной оптикой с "хищным" дизайном внутренней архитектуры, которая, безусловно, имеет отсылки к моделям Audi. Решётка радиатора визуально стала менее тяжёлой за счёт нового узора. На крыльях появилась декоративная вставка, имитирующая красный флаг (название бренда с китайского переводится как красное знамя).

Задняя часть преобразилась благодаря пересмотренному бамперу и дизайну патрубков выхлопной системы. Также Hongqi пополнила линейку колёсных дисков новыми моделями.

В результате рестайлинга габариты H9 не изменились: 5137 х 1904 х 1498 мм. Размер колёсной базы автомобиля составляет 3060 мм.

В Китае модель предложат с новым двигателем V6 объёмом 2,5 литра мощностью 303 л.с. В строю по-прежнему останутся 1.8 турбо мощностью 224 л.с. и старшая "шестёрка" на три литра, у которой отдача выросла с 283 до 337 л.с. В сертификационной заявке был также упомянут двухлитровый двигатель, но пока информации о нём нет.

В России Hongqi H9 можно купить только с мотором 2,0 литра мощностью 245 л.с. Цена на седан начинается с 7 790 000 рублей за версию с однотонным кузовом и с 8 090 000 рублей за версию с двухцветным окрасом.

Ранее "РГ" рассказывала, когда в России появится кроссовер Hongqi HS3. Он станет самым доступным SUV марки на отечественном рынке.

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