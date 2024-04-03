"Китайский Мерседес" Hongqi H9 получил пакет обновлений

Концерн FAW, владеющий брендом Hongqi, опубликовал фото экстерьера обновлённой версии флагманского седана H9. Модель официально поставляется на российский рынок.

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Hongqi H9 в ходе рестайлинга обзавёлся головной оптикой с "хищным" дизайном внутренней архитектуры, которая, безусловно, имеет отсылки к моделям Audi. Решётка радиатора визуально стала менее тяжёлой за счёт нового узора. На крыльях появилась декоративная вставка, имитирующая красный флаг (название бренда с китайского переводится как красное знамя).

Задняя часть преобразилась благодаря пересмотренному бамперу и дизайну патрубков выхлопной системы. Также Hongqi пополнила линейку колёсных дисков новыми моделями.

В результате рестайлинга габариты H9 не изменились: 5137 х 1904 х 1498 мм. Размер колёсной базы автомобиля составляет 3060 мм.

В Китае модель предложат с новым двигателем V6 объёмом 2,5 литра мощностью 303 л.с. В строю по-прежнему останутся 1.8 турбо мощностью 224 л.с. и старшая "шестёрка" на три литра, у которой отдача выросла с 283 до 337 л.с. В сертификационной заявке был также упомянут двухлитровый двигатель, но пока информации о нём нет.

В России Hongqi H9 можно купить только с мотором 2,0 литра мощностью 245 л.с. Цена на седан начинается с 7 790 000 рублей за версию с однотонным кузовом и с 8 090 000 рублей за версию с двухцветным окрасом.

Ранее "РГ" рассказывала, когда в России появится кроссовер Hongqi HS3. Он станет самым доступным SUV марки на отечественном рынке.