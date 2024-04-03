Автомобилистам объяснили, куда деть старые шины

За неправильную утилизацию можно получить солидный штраф. Просто выбросить изношенные шины в России нельзя, поскольку эти изделия разлагаются на протяжении десятилетий, что пагубным образом сказывается на окружающей среде.

Подробную памятку о том, как следует поступить с изношенными шинами, опубликовало агентство ТАСС. Источник напомнил, что, по оценке Российского экологического оператора, ежегодно в стране накапливается около миллиона тонн отработанных покрышек, которые относятся к 4-й категории отходов. Выбросить их на свалку нельзя. Сжигать шины также нельзя, поскольку при горении они выделяют канцерогены. Захоронение шин запрещено законом.

Несоблюдение требований по утилизации шин грозит штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей в отношении физических лиц, от 20 до 40 тыс. — в отношении должностных лиц, от 40 до 50 тыс. — для ИП и от 300 до 400 тыс. рублей — в отношении компаний. Также для двух последних категорий предусмотрено наказание в виде приостановки деятельности на срок до 90 дней. В некоторых случаях неправильная утилизация подпадает по УК РФ.

Избавиться от старых шин можно двумя способами: продать их или сдать на утилизацию. В среднем старые покрышки продаются по цене от одной до пяти тысяч рублей. Сдать шины на утилизацию можно за деньги или бесплатно.

Получить услугу по вывозу и утилизации шин можно через интернет-площадки. Компании, собирающие шины, обычно сдают их на вторичную переработку на специальные заводы. Клиентам иногда даже выплачивают некую символическую сумму. Шины принимаются на вес; каждый килограмм стоит несколько рублей.

Сдать шины на утилизацию можно и бесплатно. Обычно приём покрышек от населения осуществляется по акциям. Принести шины можно в пункты приёма вторсырья «Мегабак». Также в Москве и области действует экологическая программа «Шина».

После сдачи старые покрышки утилизируются специальными способами и проходят несколько этапов очистки. Из полученного сырья изготавливаются покрытия для детских площадок. Те, в свою очередь, по прошествии определённого срока также отправляются на вторичную переработку.

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