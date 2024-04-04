Эксперт провел анализ и сравнил Geely Monjaro с Santa Fe и Sorento

Подведены итоги продаж легковых автомобилей в первом квартале 2024 года. И в первой пятёрке - смена позиций, в топ ворвался Geely Monjaro.

© Российская Газета

Бестселлером рынка с огромным отрывом от конкурентов остаётся Lada Granta, проданная в количестве 40 400 автомобилей, Lada Vesta оказалась на второй строчке с результатом 23 761 машина, тройку замыкает кроссовер Haval Jolion, его тираж за три месяца составил 15 774 авто.

Дальше - интереснее. Четвёртое место занял Geely Monjaro, который вплотную подобрался к "Джолиону" и смог оторваться от семейства Lada Niva (продажи Legend и Travel считают в совокупности), которое выбрали 12 587 россиян.

"Каким образом Monjaro обгоняет по продажам обе "Нивы" вместе взятые и почти догоняет Jolion - загадка. Эдакий новый Santa Fe или Sorento, - прокомментировал итоги продаж новых автомобилей в первом квартале 2024 года главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков. - Львиная доля Monjaro ввезена серыми путями - посмотрим, каков будет расклад во втором квартале".

Накануне Geely рассказала об обновлениях для российской версии Monjaro.