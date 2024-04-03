Что делать, если на пешехода наехал электросамокат

Открылся сезон электросамокатов, моноколес и прочих СИМ - средств индивидуальной мобильности. И пока любители данного вида транспорта ликовали от этой новости, большая часть обычных пешеходов с волнением и опаской ожидала появления на тротурах, в парках и скверах огромного количества мчащихся электрогаджетов.

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О проблемах, связанных нарушением правил дорожного движения владельцами и пользователями скутеров, рассказал руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

- В правилах дорожного движения электросамокаты, гироскутеры и моноколеса теперь объединены под единым названием - средства индивидуальной мобильности (СИМы), - говорит юрист. - В связи с этим с 1 марта 2023 года пользователи личных СИМов и электросамокатов сервисов аренды должны соблюдать установленные правила. Новый статус не распространяется на самокаты без двигателя, скейтборды и роликовые коньки. Люди, использующие их, по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Раз самокат теперь официально считается транспортным средством, то на водителя распространяется требование быть трезвым при его управлении, поясняет Александр Хаминский. За нарушение могут оштрафовать по части 2 и 3 статьи 12.29 КоАП - штраф от 800 до 1500 рублей. Кроме того, на лиц, управляющих СИМ, теперь распространяются требования не покидать место ДТП до приезда сотрудников ГИБДД. Таким образом, столкновение электросамоката и автомобиля, мотоцикла, скутера или другого средства индивидуальной мобильности будет считаться дорожно-транспортным происшествием и потребует примерно тех же действий, что и другие аварии. Те же требования относятся и к наезду на пешеходов.

Если водители автомобилей и мотоциклов за редким исключением не покидают место происшествия, то с пользователями СИМов совсем другая история. ДТП на дороге почти всегда будет зафиксировано на уличную камеру или видеорегистратор других участников дорожного движения, и его покидание будет грозить нарушителю не только лишением прав, но зачастую и уголовным наказанием. Столкновения скутеров с пешеходами происходят в основном на тротуарах, где нет средств видеофиксации, и поэтому у пользователей СИМ имеется соблазн быстрее скрыться.

Что же делать, если на вас наехал электросамокат? При попадании в ДТП пешеходу необходимо совершить следующие действия, рекомендует юрист:

Вызвать ГИБДД;

По возможности сфотографировать место столкновения, самокат и того, кто управлял самокатом;

Записать контакты свидетелей;

После прибытия сотрудников ГИБДД и составления протокола внимательно его прочесть и подписать;

Также следует получить медицинское заключение о травмах, полученных в результате столкновения.

Если ДТП произошло с участием водителя автомобиля, лучшим доказательством вины человека на самокате будет запись видеорегистратора.

Для дальнейшей профилактики ДТП с участием СИМ целесообразно ввести требования об установке специальных регистрационных знаков, позволяющих идентифицировать их владельцев, и ограничить скорость передвижения в пешеходных зонах до 5 км/ч. Для возмещения вреда в рамках гражданских исков СИМ должны быть признаны объектами повышенной опасности, говорит юрист.