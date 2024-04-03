Автоэксперт рекомендует покупать Renault Duster, если бюджет ниже 1 млн

В России среди подержанных кроссоверов за 1-1,2 млн руб. одним из самых надежных вариантов будет Renault Duster. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева. За такую сумму на рынке продаются 9-летние автомобили отечественной сборки с пробегом порядка 150 тыс. км.

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Издание отмечает, что у таких Renault Duster нет больших недостатков, однако модель не отличается комфортабельностью, что характерно для «бюджетника». Зато у автомобиля медленно ржавеет кузов, также он имеет надежную подвеску. Модели с «автоматом», как правило, оснащаются парктрониками.

«Дружит с автоматом только мотор F4R 2.0 (135 л. с.). Ресурс его огромен, набор болячек невелик. После 100 тыс. км выходит из строя фазорегулятор (и у прочих моторов они часто недолговечны) да нарастает угар масла. И то, и другое может быть связано с топливом. Двигатель все-таки заточен на АИ‑95, а многие заливают АИ‑92 и слушают детонацию», — подчеркнул Зиновьев.

Он добавил, что четырехступенчатого «автомата» DP2 в машине хватает до 200 тыс. км. При этом до капремонта обычно доходит только когда пробег достигает 250 тыс. км. Автоэксперт предупредил, что автомобиль не стоит «мучить бездорожьем и перегревать». В обратном случае машина будет изнашиваться гораздо быстрее.

До этого были названы четыре кроссовера, которые можно купить по цене нового китайского авто (примерно 3 млн руб.). Например, за эти деньги можно приобрести Mazda CX-5 2019-2020 годов выпуска. Отмечается, что кроссовер надежен в эксплуатации, однако нужно осторожно выбирать дизельные модификации. Слабое место турбодизеля на 2,2 л — уплотнения топливных форсунок, которые теряют герметичность на 60-80 тыс. км.

Также за 3 млн руб. реально купить Skoda Kodiaq такого же возраста, что и Mazda. При этом он значительнее крупнее CX-5. Самая надежная модификация авто с турбодизелем на 2 л с ресурсом до 400 тыс. км. Еще один вариант — пятилетний Kia Sorento Prime с турбодизелем на 2,2 л и 200 л.с. По словам автоэкспертов, двигатель у машины, по сути, беспроблемный. При этом рекомендуется менять топливный насос при первых же признаках износа.