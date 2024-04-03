Эксперты посчитали количество попавших под налог на роскошь машин

Их обладателям придётся платить транспортный налог в повышенном размере. Министерство промышленности и торговли расширило список. Соответствующий документ размещён на сайте ведомства.

Об обновлении списка моделей машин, облагаемых налогом на роскошь, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ, размещённый на сайте Министерства промышленности и торговли. В перечень автомобилей стоимостью более 10 млн рублей попала, в частности, Audi A8 L 45 TDI V6 183 kW tiptronic quattro, а в список машин с ценой более 15 млн — Audi Q8 3,0 TDI (231 hp) quattro tiptronic 2024 MY.

В новом перечне машин стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, с момента производства которых прошло не более 10 лет, значится 295 моделей. Раздел с машинами от 15 миллионов, с года выпуска которых прошло не более 20 лет, пополнился, в том числе, российским Aurus Komendant. Попали туда и многие другие роскошные модели. В сего их 222.

В отношении легковых автомобилей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно возрастом до 10 лет и в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 миллионов рублей возрастом до 20 лет применяется повышающий коэффициент 3. Физлицам-владельцам дорогих легковых автомобилей из перечня Минпромторга транспортный налог с повышающим коэффициентом будет исчислен налоговыми органами в 2025 году.

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