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Под налог на роскошь попало 517 моделей машин

Их обладателям придётся платить транспортный налог в повышенном размере. Министерство промышленности и торговли расширило список. Соответствующий документ размещён на сайте ведомства.

Эксперты посчитали количество попавших под налог на роскошь машин
© Quto.ru

Об обновлении списка моделей машин, облагаемых налогом на роскошь, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий документ, размещённый на сайте Министерства промышленности и торговли. В перечень автомобилей стоимостью более 10 млн рублей попала, в частности, Audi A8 L 45 TDI V6 183 kW tiptronic quattro, а в список машин с ценой более 15 млн — Audi Q8 3,0 TDI (231 hp) quattro tiptronic 2024 MY.

В новом перечне машин стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, с момента производства которых прошло не более 10 лет, значится 295 моделей. Раздел с машинами от 15 миллионов, с года выпуска которых прошло не более 20 лет, пополнился, в том числе, российским Aurus Komendant. Попали туда и многие другие роскошные модели. В сего их 222.

В отношении легковых автомобилей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно возрастом до 10 лет и в отношении легковых автомобилей стоимостью от 15 миллионов рублей возрастом до 20 лет применяется повышающий коэффициент 3. Физлицам-владельцам дорогих легковых автомобилей из перечня Минпромторга транспортный налог с повышающим коэффициентом будет исчислен налоговыми органами в 2025 году.

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Автоэксперт
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