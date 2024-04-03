Продажи электрического Hummer взлетели на 83 тысячи процентов

А если точнее, то на 83 330%, до 1668 штук в первом квартале 2024 года, следует из отчета General Motors. Все дело в низкой базе прошлого года, когда за первые три месяца удалось продать три GMC Hummer EV. Всего же в 2023 году реализовали 3260 электрических Хаммеров. Очевидно, что в 2024-м этот результат удасться превзойти: если продажи будут примерно на том же уровне, что и в январе-марте, то по итогам года у GM есть все шансы продать более шести тысяч таких машин.

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Серийное производство пикапов GMC Hummer EV было запущено 17 декабря 2021 года на заводе Factory Zero в Детройте, а в продажу модель поступила в конце 2022-го. В настоящее время Hummer EV доступен в двух вариантах: пикап и внедорожник. В его основе лежит модульная платформа с независимой подвеской всех колес и батареей Ultium. В движение электрический Хаммер приводит трехмоторная установка мощностью 1014 лошадиных сил.

Емкость литий-ионной батареи Ultium составляет 212,7 киловатт-часа, и на одном ее заряде электромобиль может проехать до 500 километров. Максимальная скорость ограничена 170 километрами в час.

Цены в США начинаются от 112 500 долларов (10,4 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Несколько экземпляров GMC Hummer EV привезли по параллельному импорту в Россию: если верить объявлениям на классифайдах, электрически пикап 2022 года выпуска можно купить за 23 миллиона рублей, а внедорожник — за 18-19 миллионов рублей. Самые же дорогие версии доходят до 25 миллионов.

В отчете о продажах General Motors за первый квартал 2024 года упоминаются и другие модели с Ultium. Например, Cadillac Lyriq разошелся в количестве 5,8 тысячи штук, что на 499 процентов больше, чем годом ранее. Chevrolet продала 600 экземпляров Blazer и 1061 электрический Silverado. А Bolt и Bolt EUV, которые сняли с производства в конце 2023 года, завершили квартал с показателем 7040 проданных штук.