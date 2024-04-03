На американском авторынке растут продажи бюджетных машин

На американском авторынке наблюдается неожиданный рост продаж, противоречащий прогнозам о его замедлении. Повышенные ставки по кредитам заставили покупателей выбирать более доступные автомобильные модели, что привело к увеличению популярности экономичных седанов и компактных SUV от Toyota и Honda, как отмечает Edmunds.com.

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В то же время, доля на рынке крупных пикапов сократилась, подчеркивает исследование GlobalData. В ответ на уменьшение покупательской способности, вызванное инфляцией, некоторые производители, включая Jeep, Tesla и Ford, решили снизить цены для стимуляции продаж на затихающем рынке электромобилей, пишет SPEEDME.RU.

По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, объем продаж автомобилей в США в марте должен был возрасти до приблизительно 15,8 миллиона единиц, что значительно выше, чем годом ранее. Эти данные указывают на увеличение продаж на 6% в первом квартале по сравнению с предыдущим годом, несмотря на легкое снижение по сравнению с последним кварталом 2023 года, по данным Edmunds.

Высокие процентные ставки во время пандемии стимулировали рост цен и прибыли производителей за счет сокращения производства. Однако сейчас, когда производство нормализуется и спрос ограничен высокими ставками, начинается снижение цен. Спрос на полностью электрические автомобили упал из-за отсутствия зарядной инфраструктуры и высоких цен, несмотря на рост продаж в сравнении с прошлым годом.

Ожидается, что продажи электромобилей упадут в первом квартале впервые с начала пандемии. В то же время, гибридные автомобили, предлагающие высокую экономичность и сравнимые цены с бензиновыми аналогами, становятся все более популярными.