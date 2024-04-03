Tesla Cybertruck сделали ещё более нелепым, установив 30-дюймовые колеса

Если и есть современный автомобиль, который, по общему мнению людей, вызывает разногласия, то это Tesla Cybertruck , и один владелец сделал его ещё более странным, установив 30-дюймовые колеса.

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Эти 30-дюймовые колеса Forgiato Parlante, использованные компанией Omar\'s Wheels and Tires из Далласа, штат Техас, спроектированы и изготовлены в Калифорнии.

Выбор низкопрофильных шин связан с известными ограничениями подвесок Cybertruck, не позволяющие установить колёса большого диаметра. Шины произвела компания Versatyre.

Несмотря на то, что колёсные диски стали намного больше оригинальных по диаметру, использование низкопрофильной резины позволяет получить диаметр колеса в сборе примерно таким же, как у серийного Cybertruck.

Тем не менее, эти колеса наверняка вызовут негативную реакцию, поскольку они не более чем символы статуса. Они объективно ухудшают ходовые качества.

Они также превращают полноприводный пикап хотя бы с какой-то внедорожной подготовкой во что-то, что может с трудом подняться на бордюр без повреждений.