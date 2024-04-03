Продажи новых автомобилей в России удвоились

Российский авторынок в прошлом месяце вырос на 102% по сравнению с тем же месяцев 2023 года, до 150 640 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Всего же с начала года россияне купили 341 619 транспортных средств — это больше, чем в I квартале прошлого года, на 85,6%. Об этом говорится в свежем отчёте Комитета автопроизводителей АЕБ.

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«Первый квартал 2024 показал высокие результаты. Существенный рост предложений соответствовал крайне высокому спросу. Спрос был стимулирован адаптационными мерами господдержки», — отметил глава комитета Алексей Калицев.

Эксперт также пояснил, что дополнительным фактором для роста спроса послужили новые ограничения на ввоз машин по параллельному импорту, вступившие в силу с 1 апреля. Россияне, опасаясь роста цен, начали активнее покупать автомобили до вступления в силу новых правил.

Абсолютным лидером продаж за первые три месяца 2024 года стала отечественная Lada, дилеры которой реализовали за три месяца 91 563 машин. Это на 43% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку занимает китайский Haval, спрос на который вырос на 125%, до 37 470 проданных транспортных средств.

Замыкает тройку лидеров Chery. В период с января по март в России было продано 33 002 единицы техники, что на 74% больше, чем в 2023-ем.

ТОП-10 автомобилей в России в январе — марте 2024 года:

Марка Продано в 2024 г., шт. Продано в 2023 г., шт. Разница Lada 91 563 64 240 +43% Haval 37 470 16 639 +125% Chery 33 002 18 927 +74% Geely 29 104 12 673 +130% Omoda 8 533 5 605 +52% Exeed 7 684 5 605 +37% Tank 6 623 129 +5034% УАЗ 6 337 5 315 +19% Jaecoo 4 576 не продавался не продавался GAC 3 127 51 +6031%

Исходя из наметившихся тенденций, в АЕБ прогнозируют, что российский авторынок к концу года достигнет 1,3 млн новых автомобилей. Эксперты также не исключают, что при оптимистичном сценарии продажи будут даже выше нынешних прогнозов.