Каждый четвёртый россиянин планирует купить машину в ближайшие пять лет

Почти три четверти приобретать машину напротив не планируют. Интересно, что половина респондентов рассчитывает на покупку японской машины. В исследовании приняли участие 1 600 человек.

© Quto.ru

С результатами опроса россиян на предмет возможности покупки личного автомобиля в ближайшие пять лет ознакомилось агентство «Интерфакс». Исследование провёл ВЦИОМ 24 марта 2024 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Результаты опроса показали, что в ближайшие пять лет каждый четвёртый (25%) рассчитывает купить личную машину. Чаще других планируют такую покупку граждане в возрасте от 18 до 24 лет (46%). Не планируют приобретать личный автомобиль три четверти (71%). Ещё 4% участников опроса затруднились ответить на данный вопрос, поскольку не определились с планами.

Среди потенциальных моделей для покупки граждане преимущественно ориентируются на японские автомобили (47%). Машина немецкого производства интересует 40% респондентов, а отечественного — 30%. Всего можно было дать три варианта ответа одновременно.

Ранее, напомним, стало известно, что в России подешевели машины десяти брендов. Скидки предоставляют китайские и отечественные производители.