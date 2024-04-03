Седан Chery Arrizo 8 снова подешевел в России

Компания Chery резко снизила цены на четыре свои модели в России. Седан Arrizo 8, рестайлинговый кроссовер Tiggo 8 Pro Max, а также паркетники Tiggo 8 и Tiggo 7 Pro Max в начале апреля разом подешевели на 120-460 тыс. рублей или 3,9-13,5%. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов бренда.

© Chery

Сильнее всех на сей раз подешевел единственный седан в линейке Chery – Arrizo 8. Цены на все его комплектации 2023 года выпуска снизились на максимальные 460 тыс. рублей или 12,9-13,5%.

Кроссовер Tiggo 8 в исполнении Prestige/Prestige Plus 2023 модельного года стал доступнее на 180 тыс. рублей, а обновленный флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro Max 2023 год выпуска подешевел на 181-260 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Отдельно отметим кроссовер Tiggo 7 Pro Max. Во-первых, он лишился версии Comfort AWD стоимостью 3 150 000 рублей, которая появилась в начале марта и стала самой доступной в его полноприводной линейке.

Во-вторых, в его прайс-листе больше нет комплектаций 2023 года выпуска. На их место пришли «новые» версии 2024 года выпуска, и они оказались дешевле аналогичных «прошлогодних» на 120-330 тыс. рублей.

© автоновости дня

В-третьих, Chery пересмотрела его «технику». У Tiggo 7 Pro Max 2024 года производства больше нет связки из 1,5-литрового 147-сильного турбомотора и вариатора, поэтому пара из 150-сильного турбомотора 1.6 с «роботом» стала безальтернативной. Привод при этом по-прежнему может быть как передним, так и полным.