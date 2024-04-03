Немецкие эксперты рассказали, какие летние шины нельзя покупать

Немецкое издание AutoBild провело тест летних шин (размерность - 205/55 R16) и составило список самых опасных. Многие из них продаются в России.

© Российская Газета

Тест включает в себя резкое торможение на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, а также на мокром асфальте на скорости 80 км/ч. Приемлемым считается тормозной путь не более 66,9 метра при суммировании показателей.

Все нижеперечисленные покрышки не смогли остановить авто на расстоянии 73 метров.

Matador Hectorra 5 оказался лучшим из худших. На втором месте оказались шины Firemax FM601, страной-изготовителем выступает Китай, результат в тесте - 73,3 метра. Чуть хуже (73,5 м) показали себя Radar RPX800, которые также изготавливаются в Китае.

Ceat SecuraDrive - продукция индийской компании, которая обеспечила торможение за 73,9 метра. На пятом месте - Fortuna Ecoplus HP, выпускаются в КНР, тормозной путь - 74 метра.

Далее идут турецкие шины Lassa Driveways (74,2 м), китайские Atlas Green HP (74,4 м), Superia Tires Ecoblue HP (74,4 м), "европейские" Nordexx NS9000, сделанные в Поднебесной (74,9 м).

На последних строчках топ-13 худших расположились китайские Berlin Tires Summer HP (76,7 м), Arivo Premio Arzero (78,1 м), DoubleCoin DC-99 (81,7 м), Triangle AdvanteX TC101 (81,8 м).

Ранее "РГ" рассказывала об актуальном положении дел на шинном рынке РФ.