Продажи Toyota Prius растут с огромной скоростью

В ноябре прошлого года дебютировал Prius нового поколения: знаменитый гибрид сохранил форм-фактор пятидверного лифтбека и обзавелся новыми силовыми установками, включая подзаряжаемую мощностью 223 лошадиные силы. Ревизия пришлась по нраву покупателям. Как показывает отчет о продажах из США, спрос на Приусы в первом квартале 2024 года подскочил почти на 140 процентов — до 13 327 реализованных экземпляров.

Для сравнения — за первый квартал 2023 года Toyota удалось продать только 5586 Prius. Но даже прошлогодний результат превышает показатель электрокара Toyota bZ4X в январе-марте 2024 года: хозяев нашли только 1897 кроссоверов. Его «двойник» под маркой Lexus отстает почти на 300 единиц.

В целом квартал выдался для североамериканского подразделения Toyota удачным. Было продано 565 098 машин, что на 20,3 процента больше, чем за тот же период 2023 года. Рост обусловлен увеличением спроса на модели Prius, RAV4, Corolla и Corolla Cross, каждая из которых доступна в гибридном варианте.

Наиболее популярен на рынке США седан Camry: на нём остановили свой выбор 78 337 американцев (плюс 18,6 процента). Всплеск интереса продемонстрировал и пикап Tundra — 36 215 проданных машин (плюс 31 процент).

Руководство Toyota не раз отрицательно отзывалось о пути тотальной электрификации, на который встали многие производители. Для себя японский автогигант выбрал иную стезю — развитие разнообразных силовых установок, включая водородные. При этом прошлой осенью он признал, что водородный седан Mirai так и не смог стать успешным.