На аукцион выставлен Fiat, на котором ездил Папа Римский Франциск

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт с 31 мая по 1 июня в Торонто, выставлен Fiat 500L 2015 года выпуска — на нём во время визита в Нью-Йорк в том же году ездил Папа Римский Франциск. Ожидаемая стоимость лота — $ 50-100 тыс.

Этот автомобиль со 160-сильным 1,4-литровым двигателем Папе Римскому предоставила компания Chrysler. После поездки Папы Римского машина перешла к настоятелю собора Святого Патрика монсеньору Роберту Ричи, а затем этот Fiat участвовал в параде в честь Дня Святого Патрика в 2016 году. В общей сложности автомобиль проехал чуть более 1200 километров.

Отмечается, что, в отличие от подавляющего большинства автомобилей, которыми пользовался Папа Римский Франциск, этот Fiat не оборудован специальной кабиной из пуленепробиваемого стекла.

Добавим также, что этот Fiat 500L уже выставлялся на аукцион в 2016 году — и тогда был продан за $ 24,7 тыс.