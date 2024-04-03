Названы самые узнаваемые китайские бренды

Жители мегаполисов активно пересаживаются на китайские автомобили. В 2021 году в «десятку» самых продаваемых автомобилей в России входил только один китайский бренд. В 2023 году марки из Поднебесной занимали уже шесть мест из десяти. Доля продаж китайских брендов увеличилась с 7% в 2021 году до 51% в 2023 г. Об этом говорится в исследовании OKS Labs и РОМИР.

В январе 2024 года китайские электромобили и гибриды брендов Zeekr, Lixiang и Voyah были проданы в количестве, сопоставимом с топ-4 глобальных брендов, не учитывая российские и китайские.

Эксперты назвали самые узнаваемые китайские бренды. Ими стали Chery, Haval и Geely. Несмотря на то, что между брендами существуют отличия, в массовом сознании китайские автомобили воспринимаются единообразно. Согласно результатам исследования, автомобилисты не отличают даже премиальные бренды, например, Zeekr и Tank, и относят их к статусным массовым маркам Exceed, Geely и Haval.

Китайские производители активно занимают свою долю российского рынка благодаря адаптации модельного ряда под запросы российских автомобилистов, локализации производства и расходом на маркетинг. За два года в России выросло количество дилерских центров под управлением китайских компаний и составило 2207 шт. Кроме того, по итогам 2023 года три китайских автобренда вошли в «пятёрку» по рекламным расходам в своей категории.

Накануне стало известно, что в России появится новая китайская марка, которая будет продавать два кроссовера. Производитель VGV объявил о своих планах выйти на российский рынок.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал ценовую экспансию китайских автопроизводителей на российском рынке агрессивной.