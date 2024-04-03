Более трети россиян купили бы себе автомобиль российской марки

ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что больше трети (33%) россиян заявили, что при возможности выбрать себе автомобиль производства любой страны купили бы машину российской марки, при этом покупку автомобиля в обозримом будущем не планирует 71% респондентов.

Чаще других собираются купить машину граждане в возрасте от 18 до 24 лет (46%). Среди потенциальных моделей для покупки граждане преимущественно ориентируются на японские автомобили (47%). Машина немецкого производства интересует 40% респондентов.

Интересно, что почти треть россиян (27%) позитивно относится к китайским маркам автомобилей, почти столько же (26%) - негативно, затруднились с ответом 42% опрошенных.

В исследовании приняли участие 1 600 человек.

Кстати, сегодня эксперты назвали самые узнаваемые китайские марки. Ими стали Chery, Haval и Geely. Несмотря на то, что между брендами существуют отличия, в массовом сознании китайские автомобили воспринимаются единообразно.

В то же время глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин считает, что через несколько лет из всех 60 брендов из КНР в РФ останется всего 10-20.

По оценкам РОАД, по состоянию на начало 2024 года в России официально представлено 30 китайских автобрендов и 7 российских.