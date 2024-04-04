С какими проблемами при страховании китайских машин можно столкнуться
В связи с резким ростом на отечественном рынке машин китайского производства, мы переговорили со страховщиками, как изменился спрос на автостраховки. Какие сложности могут поджидать владельцев таких машин.
Так, по словам начальника Управления добровольного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елены Федоровой, в 2023 году количество полисов каско, заключенных компанией с владельцами китайских автомобилей, выросло на 236% в сравнении с показателем 2022 года.
Отметим, что годом ранее прирост составлял порядка 9%. Доля китайских автомобилей в портфеле добровольного автострахования компании достигла 16%. Конечно, пока лидерами по количеству договоров каско остаются отечественные авто, но есть все предпосылки для того, что к концу 2024 количество застрахованных автомобилей из КНР и российских как минимум сравняется.
Так, по итогам прошлого года из пяти самых страхуемых марок четыре - это авто из КНР. На первом месте, конечно, ВАЗ, затем идут Cherry, Haval, Geely и Changan.
Что касается того, сколько из этих машин было привезено по параллельному импорту, то тут, по словам Елены Федоровой, можно судить скорее по ощущениям и наблюдениям - в основном, это Geely Monjaro и LiXiang L9.
Для страхования по каско важна стоимость автомобиля на рынке. Но, по словам специалиста, разница в цене между теми машинами, которые завезены по параллельному импорту, или куплены здесь у дилера, с 1 апреля уже не важна. Так как при ввозе из Казахстана и прочих стран в таможенном союзе придется доплатить разницу растаможки в России и в стране, откуда ввозится автомобиль.
Но возникает вопрос, а что с запчастями на такие модели? Ведь по каско страховщик будет направлять их на ремонт?
- На большинство моделей, ввезенных по параллельному импорту, все же можно найти запчасти и обеспечить качественное обслуживание в России. Но если это какая-то экзотика, с запчастями и расходниками могут быть проблемы, - пояснила Елена Федорова.
При этом, специальных продуктов на рынке страхования для каких-то экзотических моделей машин нет. Потребность владельцев таких авто не отличается от собственников машин других брендов - каждый хочет иметь надежную страховую защиту.