С какими проблемами при страховании китайских машин можно столкнуться

В связи с резким ростом на отечественном рынке машин китайского производства, мы переговорили со страховщиками, как изменился спрос на автостраховки. Какие сложности могут поджидать владельцев таких машин.

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Так, по словам начальника Управления добровольного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елены Федоровой, в 2023 году количество полисов каско, заключенных компанией с владельцами китайских автомобилей, выросло на 236% в сравнении с показателем 2022 года.

Отметим, что годом ранее прирост составлял порядка 9%. Доля китайских автомобилей в портфеле добровольного автострахования компании достигла 16%. Конечно, пока лидерами по количеству договоров каско остаются отечественные авто, но есть все предпосылки для того, что к концу 2024 количество застрахованных автомобилей из КНР и российских как минимум сравняется.

Так, по итогам прошлого года из пяти самых страхуемых марок четыре - это авто из КНР. На первом месте, конечно, ВАЗ, затем идут Cherry, Haval, Geely и Changan.

Что касается того, сколько из этих машин было привезено по параллельному импорту, то тут, по словам Елены Федоровой, можно судить скорее по ощущениям и наблюдениям - в основном, это Geely Monjaro и LiXiang L9.

Для страхования по каско важна стоимость автомобиля на рынке. Но, по словам специалиста, разница в цене между теми машинами, которые завезены по параллельному импорту, или куплены здесь у дилера, с 1 апреля уже не важна. Так как при ввозе из Казахстана и прочих стран в таможенном союзе придется доплатить разницу растаможки в России и в стране, откуда ввозится автомобиль.

Но возникает вопрос, а что с запчастями на такие модели? Ведь по каско страховщик будет направлять их на ремонт?

- На большинство моделей, ввезенных по параллельному импорту, все же можно найти запчасти и обеспечить качественное обслуживание в России. Но если это какая-то экзотика, с запчастями и расходниками могут быть проблемы, - пояснила Елена Федорова.

При этом, специальных продуктов на рынке страхования для каких-то экзотических моделей машин нет. Потребность владельцев таких авто не отличается от собственников машин других брендов - каждый хочет иметь надежную страховую защиту.