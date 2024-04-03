В Москве за 15 млн рублей продают ГАЗ-21 «Волга» с АКПП

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Не все знают, но первые опыты по внедрению автоматической коробки передач на советскую технику проводились на автомобилях «Москвич», «Победа», ГАЗ-51, ЗИС-150 и даже на мотоцикле М-72. И всё же первым серийным автомобилем с АКПП стала ГАЗ-21 «Волга».

Первые серийные «Волги» с «автоматом» появились в 1957 году. Ей комплектовали небольшие партии машин. Ставки на автоматическую передачу всё равно делались, потому «автоматической» «Волге» присвоили индекс базовой модели М-21 без букв.

Такая коробка передач дожила до первого рестайлинга – она встречается как на машинах «со звездой», так и на «втором выпуске». Всего успели собрать около 700 экземпляров, после чего выпуск вариантов с АКП был полностью прекращен.

Авто распределялись преимущественно передовикам производства угольной и металлургической промышленности, которые после недолгих мытарств с АКПП попросту безжалостно заменяли их на обычную механическую КПП.

До наших дней дошло лишь несколько экземпляров, которые находится в частных коллекциях и музеях. Тем удивительнее увидеть ГАЗ-21 «Волга» с АКПП в продаже в Москве. За редкий автомобиль просят 15 миллионов рублей.

Вот только с ним не всё так просто.

«Крайне редкий коллекционный экземпляр в идеальном состоянии, с минимальным пробегом. Автомобиль оборудован ЗАВОДСКОЙ (родной) автоматической коробкой передач. Никакого тюнинга, колхоза и дополнений. Все строго заводское», – пишет продавец.

А ещё он пишет, что «данный экземпляр последнего года выпуска», что подтверждают характерные визуальные особенности модели 3-ей серии. Вот только насколько нам известно, ГАЗ-21 третьей серии не производили с АКПП.

Также немного смущает индикатор выбранного диапазона работы АКПП, находящийся на рулевой колонке. На оригинальной «Волге» с АКПП там указаны буквы Зх, Н, Д и П. У выставленного на продажу экземпляра индикатор выглядит иначе: мы видим режимы З, Х, П и 1.

Добавьте к этому неаутентичный кожаный салон с новодельными ковриками, современный пластик салона, наличие оленя на капоте, которого быть тут не должно, и уровень сомнения в оригинальности этого экземпляра должен начать зашкаливать.

Или же это один из экземпляров, выпущенных по индивидуальному заказу для какой-нибудь важной персоны?