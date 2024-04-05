Каждый второй автолюбитель предпочитает шины российских производителей

Половина всех автомобилистов решается на смену зимней резины на летнюю, когда замечает очереди в шиномонтаж, а почти каждый пятый "переобувается" в последнюю очередь, когда ажиотаж в сервисах стихает - так показал опрос более 10 тысяч человек по всей России. Тем временем продажи летней резины на "Авито" в марте уже выросли в 2,5 раза. Специалисты платформы рассказали "Российской газете", сколько россияне готовы потратить на шины, как относятся к китайским покрышкам и как определяют, что пришла пора покупать новый комплект.

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Почти треть автомобилистов приступают к смене резины еще в марте, как только дороги становятся сухими. Большая часть россиян "переобувается" в начале апреля, верный признак, что время настало, - очереди в сервисы шиномонтажа. Еще 18% выбирают для этой процедуру середину или конец месяца, чтобы избежать очередей.

При этом специалисты рекомендуют не затягивать со сменой резины на летнюю.

"Почти все современные шины являются специализированными: зимние предназначены для использования при постоянных отрицательных температурах, наледи и снеге на дороге. Летние шины обеспечивают полноценное сцепление с дорогой только при стабильных положительных температурах и отсутствии осадков вроде снега и льда на дороге. Поэтому идеальное время для смены - когда температура не опускается ниже +5 °C, а на дорогах больше нет снега и льда. А вот откладывать смену резины не рекомендуется. Некоторые пользователи заказывают выездной шиномонтаж, чтобы сэкономить время на этой процедуре. Спрос на эту услугу за март уже вырос на 38%", - советует Александр Куроптев, старший директор бизнес-направления Автотовары в "Авито".

Замена резины - самое время проверить ее состояние, чтобы понять, не пора ли заменить несколько шин или весь комплект на новый. Визуальный осмотр перед сменой резины проводят 48% опрошенных автовладельцев. 30% обращают внимание на управляемость автомобиля: если она ухудшилась - значит, пора обновить. Консультируются у сотрудников шиномонтажа в момент замены 29%, а 17% меняют с определенной периодичностью вне зависимости от внешнего вида резины. Прислушиваются к рекомендациям родственников или друзей о том, что комплект пора обновить, 12%. Примечательно, что опрошенные девушки и женщины в основном ориентируются на мнение своих мужчин.

Опрос показал, что почти каждый второй автолюбитель (49%) предпочитает российских производителей. На втором месте - японские шины, их выбирают 32% респондентов. В некоторых регионах они даже выбиваются в лидеры - так, в Новосибирске 63% респондентов предпочтут именно японскую резину любым другим. Другие 24% предпочитают европейские шины, причем чаще такой выбор делают мужчины, чем женщины (29% против 19%).

Китайскими шинами уже пользуется 22% опрошенных автомобилистов. Более половины (54%) опрошенных автовладельцев пока не пользовались шинами китайского производителя, но готовы попробовать. Самое большое количество желающих обновиться на китайскую резину можно наблюдать в Воронеже (73%) и Уфе (70%).

За последний месяц продажи летних шин выросли в 2,5 раза. Два неизменно самых популярных бренда - это итальянский Pirelli и французский Michelin. На них пришлось 9% и 7% продаж соответственно. Топ-3 закрывает немецкий производитель Continental - на него приходится 6,6% продаж. За год заметнее всего выросли продажи китайского бренда Triangle - на 19%. На втором месте по темпу роста корейский производитель Kumho - 11%, и на третьем - Pirelli, 9%.

В среднем автомобилисты готовы тратить около 25 000 рублей на комплект летней резины. Молодые люди в возрасте 18-24 лет и жители Москвы готовы платить за летнюю резину больше - около 31 000 рублей. При этом б/у комплекты, судя по опросу, пока что выбирает меньшинство: предпочтение новой резине отдаёт 71% опрошенных. Приобрести новый комплект важнее всего жителям Ростова-на-Дону - здесь самая большая доля проголосовавших за новую резину (87%). А среди тех, кто готов рассмотреть для покупки б/у резину больше всего жителей Казани (33%).